Экс-замначальника Шкиперского таможенного поста приговорён к условному сроку по делу об антиквариате стратегического значения

В Петербурге осужден бывший заместитель начальника Шкиперского таможенного поста. Приговор был вынесен Василеостровским районным судом, сообщает 1 июня Северо-Западная транспортная прокуратура.
Бывший таможенник признан виновным в получении взятки за бездействие, совершённое группой лиц, в особо крупном размере. Суд установил, что с 2017 по 2019 год заместитель начальника таможенного поста и его соучастники в общей сложности получили более 2 млн 480 тысяч рублей от аккредитованного Минкультом России эксперта по культурным ценностям. За взятку таможенники должны были быстрее проводить контроль и смотреть сквозь пальцы на незаконный ввоз ценностей из стран Евросоюза в Россию.
Антиквариат, представленный домашней утварью, статуэтками и картинами, был изъят.
Суд признал бывшего заместителя начальника Шкиперского таможенного поста виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также мужчина будет лишён права занимать определенные должности в течение 5 лет и заплатит стотысячный штраф.
В отношении соучастников преступления, взяткодателя и контрабандистов расследуются уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ.
Как писала «Фонтанка», домашнюю утварь, произведения искусства — статуэтки и картины 18–19-го веков — привозили грузовиками «Мерседес Спринтер 311» с прицепами «Таурас 3500», которые путешествовали из Финляндии на пароме «Принцесса Анастасия», в Пассажирский порт Санкт-Петербург («Морской фасад») на Васильевском острове. Все предметы в декларациях проходили с указанием «для личного пользования». Фактически их либо везли на заказ, либо они поступали в несколько антикварных магазинов или галерей Петербурга.
В пассажирской таможенной декларации стоимость груза явно занижалась. К слову, в середине мая 2019 года группа ввезла на аналогичном грузовике 302 предмета, оцененных в 23,5 тысячи евро. То есть по 79 евро за вещь. Та же самая вещь потом могла уходить по стоимости квартиры-студии в Мурино. Всего за 8 лет таким образом ввезли более 800 раритетов.