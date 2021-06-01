Экс-замначальника Шкиперского таможенного поста приговорён к условному сроку по делу об антиквариате стратегического значения

Бывший таможенник признан виновным в получении взятки за бездействие, совершённое группой лиц, в особо крупном размере. Суд установил, что с 2017 по 2019 год заместитель начальника таможенного поста и его соучастники в общей сложности получили более 2 млн 480 тысяч рублей от аккредитованного Минкультом России эксперта по культурным ценностям. За взятку таможенники должны были быстрее проводить контроль и смотреть сквозь пальцы на незаконный ввоз ценностей из стран Евросоюза в Россию.

Антиквариат, представленный домашней утварью, статуэтками и картинами, был изъят.



Суд признал бывшего заместителя начальника Шкиперского таможенного поста виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также мужчина будет лишён права занимать определенные должности в течение 5 лет и заплатит стотысячный штраф.



В отношении соучастников преступления, взяткодателя и контрабандистов расследуются уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ.



Как писала «Фонтанка», домашнюю утварь, произведения искусства — статуэтки и картины 18–19-го веков — привозили грузовиками «Мерседес Спринтер 311» с прицепами «Таурас 3500», которые путешествовали из Финляндии на пароме «Принцесса Анастасия», в Пассажирский порт Санкт-Петербург («Морской фасад») на Васильевском острове. Все предметы в декларациях проходили с указанием «для личного пользования». Фактически их либо везли на заказ, либо они поступали в несколько антикварных магазинов или галерей Петербурга.

