В первом чтении принят законопроект «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Госдума 1 июня поддержала инициативу депутатов «Единой России», которая обязывает популярные ресурсы открывать свои представительства в России, сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания.

«Речь идёт о необходимости установления прямого диалога с иностранными интернет-ресурсами, работающими для российской аудитории. Выстроить сегодня диалог не получается. Наглядный пример — замедление соцсети Twitter, когда не было даже формальной отписки на предписания. После того как заработал механизм замедления трафика, практически 100% запрещённого контента Twitter удалил», — сказал соавтор документа депутат Александр Хинштейн.

Документ, в частности, предполагает, как выразился Хинштейн, «приземление» интернет-компаний, чья ежедневная аудитория в течение трёх месяцев превышает 500 000 пользователей. Интернет-ресурсы будут обязаны разместить форму взаимодействия с пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть своё представительство в России. В случае отказа предполагаются меры «понуждения».

Фото: скриншот сайта Госдумы Поделиться Поделиться







«Информирование пользователя о нарушении российского законодательства. Запрет на распространение рекламы об этом иностранном лице. Запрет на распространение рекламы непосредственно на ресурсе. Ограничение переводов ресурсу с территории РФ. Запрет на поисковую выдачу. Запрет на сбор персональных данных. Частичное и полное ограничение доступа, — уточнил Хинштейн. — Не нужно бояться закона. Он не про цензуру, не про ограничение прав».

IT-гиганты должны будут установить себе выбранный Роскомнадзором счетчик пользователей. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

В качестве примеров Хинштейн заявил, что аналогичные нормы работают в Индии и Турции.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. «Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения — экономических прежде всего», — сказал председатель Госдумы, отметив, что законопроект подготовлен по итогам январского поручения президента РФ Владимира Путина.

