Экс-депутат Госдумы Шашурин, прославившийся «покушением на Ельцина» и избиением 19 милиционеров, заявил о пропаже 180 млн долларов

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин написал заявление в полицию о пропаже с его банковского счета 180 млн долларов. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Накануне в полицию поступило заявление о том, что бывший депутат Сергей Шашурин обратился в банк, где на его имя открыт счет, однако в банке ему сообщили, что такого счета и денег в размере $180 млн нет», — рассказал собеседник издания.



Он уточнил, что московская полиция проводит проверку по этому факту.

