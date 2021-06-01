Экс-депутат Госдумы Шашурин, прославившийся «покушением на Ельцина» и избиением 19 милиционеров, заявил о пропаже 180 млн долларов

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин написал заявление в полицию о пропаже с его банковского счета 180 млн долларов. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Накануне в полицию поступило заявление о том, что бывший депутат Сергей Шашурин обратился в банк, где на его имя открыт счет, однако в банке ему сообщили, что такого счета и денег в размере $180 млн нет», — рассказал собеседник издания.
Он уточнил, что московская полиция проводит проверку по этому факту.
Сергей Шашурин был депутатом Госдумы второго и третьего созывов. Он был трижды судим: за хулиганство, вымогательство и сопротивление представителю власти. Первую судимость получил в 1978 году после драки с дружинниками. Причем суд установил, что при задержании будущий парламентарий нанес побои 19 сотрудникам милиции. Шашурин тогда получил 1,5 года условно. В 1992-м его арестовали по подозрению в организации покушения на президента Бориса Ельцина. Затем к обвинению добавили хищение госимущества и нападение на следователя. Однако позже все обвинения были сняты. В 2005-м его признали виновным в клевете на руководство МВД Татарстана, тогда же начался процесс по обвинению его в мошенничестве в особо крупном размере. За хищение продукции ОАО «Татархлебпродукт» Шашурина приговорили к 7,5 года колонии общего режима, после обжалования срок сократился до 4,5 года колонии-поселения. В мае 2006-го приговор за клевету был отменен Верховным судом, в результате общий срок наказания составил 2 года и 8 месяцев.