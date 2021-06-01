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Бытовые отходы, бутылки и стаканчики. Больше 200 кубометров мусора собрали в водоемах Петербурга за месяц

Экологи за месяц убрали мусор на 334 водных объектах Петербурга

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой»
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За последний месяц весны экологи собрали с акваторий Петербурга несколько сотен кубометров мусора. В середине мая из Невы выловили 8 кубометров отходов за раз.

Как сообщает 1 июня пресс-служба СПб ГУП «Экострой», с 1 по 31 мая специалисты предприятия убирали мусор на 334 водных объектах в 18 районах Петербурга. В общей сложности за месяц собрали и отправили на специализированный полигон 216 кубических метров отходов. Это на 27 кубометров больше, чем собрали в марте.

В частности, 13 мая на Неве, в районе Свердловской набережной и набережной Макарова, собрали 8 кубометров наплавного мусора: в реке плавали бытовые отходы, пластиковые бутылки и стаканчики и тростник. О загрязнении сообщили горожане в соцсетях.

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«СПб ГУП «Экострой» благодарит петербуржцев, которые активно проявляют свою гражданскую позицию и неравнодушное отношение к вопросам охраны окружающей среды», — сообщают в пресс-службе и напоминают, что по вопросам экологической безопасности и в том числе загрязнений водоемов можно обращаться в мобильную экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию по круглосуточному телефону 417-59-36.

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

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Комментарии (2)

Alkaline
А что на фото? Какие места?
120км/ч
А молодцы. Да, это их работа, но всё равно молодцы.
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