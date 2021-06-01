За последний месяц весны экологи собрали с акваторий Петербурга несколько сотен кубометров мусора. В середине мая из Невы выловили 8 кубометров отходов за раз.

Как сообщает 1 июня пресс-служба СПб ГУП «Экострой», с 1 по 31 мая специалисты предприятия убирали мусор на 334 водных объектах в 18 районах Петербурга. В общей сложности за месяц собрали и отправили на специализированный полигон 216 кубических метров отходов. Это на 27 кубометров больше, чем собрали в марте.

В частности, 13 мая на Неве, в районе Свердловской набережной и набережной Макарова, собрали 8 кубометров наплавного мусора: в реке плавали бытовые отходы, пластиковые бутылки и стаканчики и тростник. О загрязнении сообщили горожане в соцсетях.