За последний месяц весны экологи собрали с акваторий Петербурга несколько сотен кубометров мусора. В середине мая из Невы выловили 8 кубометров отходов за раз.
Как сообщает 1 июня пресс-служба СПб ГУП «Экострой», с 1 по 31 мая специалисты предприятия убирали мусор на 334 водных объектах в 18 районах Петербурга. В общей сложности за месяц собрали и отправили на специализированный полигон 216 кубических метров отходов. Это на 27 кубометров больше, чем собрали в марте.
В частности, 13 мая на Неве, в районе Свердловской набережной и набережной Макарова, собрали 8 кубометров наплавного мусора: в реке плавали бытовые отходы, пластиковые бутылки и стаканчики и тростник. О загрязнении сообщили горожане в соцсетях.
«СПб ГУП «Экострой» благодарит петербуржцев, которые активно проявляют свою гражданскую позицию и неравнодушное отношение к вопросам охраны окружающей среды», — сообщают в пресс-службе и напоминают, что по вопросам экологической безопасности и в том числе загрязнений водоемов можно обращаться в мобильную экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию по круглосуточному телефону 417-59-36.