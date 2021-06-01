FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.30р89.38р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

«Тинькофф банк» требует от оператора «Билайн» более 400 млн рублей

«Тинькофф банк» подал в суд на «Вымпелком»

«Тинькофф банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Вымпел-коммуникации», работающему под брендом «Билайн». В качестве третьего лица банк просит привлечь к делу Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Информация об этом накануне появилась в электронной картотеке арбитражных судов. Сумма требований финансовой организации составила 436,8 млн рублей.

В конце марта «Тинькофф банк» обратился с подобным иском к ПАО «МТС». Банк потребовал взыскать с сотового оператора 1,1 млрд рублей. Заседание по этому делу отложено на 14 июля. Третьим лицом также выступила ФАС. В этой же роли по нему привлечены московская фирма ООО «ОСК» и петербургская компания ООО «АЙДИДЖИТАЛ».

Иски связаны с решением ФАС, которая в мае 2019 года признала «большую четверку» операторов — «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Т2 Мобайл» — виновной в создании дискриминационных условий на рынке СМС-рассылок для организаций. По условиям договоров компании с участием государства в уставном капитале платили в разы меньше, чем частные. Разница могла составлять до 10 раз. Регулятор выдал операторам предписание об устранении нарушений.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний