«Тинькофф банк» требует от оператора «Билайн» более 400 млн рублей

«Тинькофф банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Вымпел-коммуникации», работающему под брендом «Билайн». В качестве третьего лица банк просит привлечь к делу Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Информация об этом накануне появилась в электронной картотеке арбитражных судов. Сумма требований финансовой организации составила 436,8 млн рублей.
В конце марта «Тинькофф банк» обратился с подобным иском к ПАО «МТС». Банк потребовал взыскать с сотового оператора 1,1 млрд рублей. Заседание по этому делу отложено на 14 июля. Третьим лицом также выступила ФАС. В этой же роли по нему привлечены московская фирма ООО «ОСК» и петербургская компания ООО «АЙДИДЖИТАЛ».
Иски связаны с решением ФАС, которая в мае 2019 года признала «большую четверку» операторов — «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Т2 Мобайл» — виновной в создании дискриминационных условий на рынке СМС-рассылок для организаций. По условиям договоров компании с участием государства в уставном капитале платили в разы меньше, чем частные. Разница могла составлять до 10 раз. Регулятор выдал операторам предписание об устранении нарушений.