Автомобилисты в Петербурге утром 1 июня устроили несколько ДТП на трамвайных путях, перегородив дорогу электротранспорту. А в Ломоносове легковое такси улетело с дороги в дерево.



Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Петербурга утром 1 июня составила обычные для этого времени 5 баллов. Но без ДТП, перегородивших проезд, водители не обошлись, и как минимум дважды за утро из-за них пришлось задержаться трамваям.

На Исполкомской улице, напротив автосалона, на трамвайных путях столкнулись сразу три автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Каблучок «Пежо» и легковая машина перегородили проезд в сторону Новгородской улицы, а «Форд» с выломанным передним колесом остался стоять на встречной полосе.