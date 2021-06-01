Автомобилисты в Петербурге утром 1 июня устроили несколько ДТП на трамвайных путях, перегородив дорогу электротранспорту. А в Ломоносове легковое такси улетело с дороги в дерево.
Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Петербурга утром 1 июня составила обычные для этого времени 5 баллов. Но без ДТП, перегородивших проезд, водители не обошлись, и как минимум дважды за утро из-за них пришлось задержаться трамваям.
На Исполкомской улице, напротив автосалона, на трамвайных путях столкнулись сразу три автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Каблучок «Пежо» и легковая машина перегородили проезд в сторону Новгородской улицы, а «Форд» с выломанным передним колесом остался стоять на встречной полосе.
Затем на улице Куйбышева, на пересечении с Мичуринской улицей, не разъехались «Мини Купер» и еще одна легковая машина, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Участники ДТП перегородили дорогу трамваям к станции метро «Горьковская» и Марсову полю. Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», задержка в движении составила полчаса.
На пересечении Торжковской и Лисичанской улиц столкнулись легковой автомобиль и Land Rover Discovery, пишут в «ДТП и ЧП». Первому в результате оторвало колесо, а внедорожник выкинуло с дороги и он проломил ограждение, перелетел тротуар и остановился на газоне у дома. «Водители ходят трофеи собирают по проезжей части», — пишет Елена.
Еще один полет с дороги наблюдали автомобилисты в Ломоносове. На улице Победы легковое такси вылетело на аллею и врезалось в дерево. «С водителем все в порядке, был не на заказе, то есть без клиента, трезв», — приводят в группе комментарий таксомоторной компании.
В группе «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ» опубликовали видео момента ДТП. На записи видно, что водитель такси путался развернуться, но после поворота не справился с управлением и выехал на газон (обновлено в 14:48).
Самыми загруженными улицами Петербурга утром 1 июня были проспект Культуры — Тихорецкий проспект и Пискарёвский проспект, в сторону центра они были забиты на 8 баллов. Семибалльный затор был отмечен на Гражданском проспекте в центр. В то же время на участке Индустриальный проспект — проспект Большевиков в сторону Шафировского проспекта было, напротив, необычно свободно: 4 балла вместо обычных шести.
А наиболее крупные пробки собрались:
- в 8:28 на внутреннем кольце КАД — 10,3 км от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- в 9:13 на Выборгском шоссе — 4,8 км от Песочного шоссе до Торгового центра;
- в 9:20 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста;
- в 7:41 на Колтушском шоссе — 3,6 км от перекрёстка с Воейковским шоссе до посёлка Разметелево;
- в 9:28 на Пулковском шоссе — 3,6 км от поворота на Пушкин до КАД.