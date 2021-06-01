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Заубер Банк обещает выплатить вкладчикам все деньги. С причинами лишения лицензии в банке не согласны

Заубер Банк, у которого 28 мая 2021 года Центробанк отозвал лицензию, прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии. В банке говорят, что сомнительных операций с валютой не было, денег на счетах хватает, поэтому вкладчики получат все свои средства.

Решение об отзыве лицензии у АО «Заубер Банк» было опубликовано 28 мая со ссылкой на имевшие место сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, неоднократное применение мер, в том числе введение ограничений на осуществление отдельных банковских операций и нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили «Фонтанке» в банке, данные обстоятельства не соответствуют действительности: за последние 12 месяцев АО «Заубер Банк» получило лишь одно предписание о необходимости сократить объем банковских операций по обмену валюты, к исполнению которого даже не успело приступить, поскольку через несколько дней после его получения последовало решение Банка России об отзыве лицензии. Предписаний о нарушении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в адрес АО «Заубер Банк» не поступало, подчеркнули в кредитной организации.

Также в банке сообщили, что за время работы банка вся прибыль поступала в распоряжение банка и использовалась для его дальнейшего развития, акционеры не получали ни дивидендов, ни кредитов в свою пользу, ни какой-либо иной прибыли, поскольку были заинтересованы в развитии, укреплении и повышении эффективности своего бизнеса. Востребованность услуг банка, по словам его представителей, была связана с тем, что Заубер Банк брал более низкую комиссию по сравнению с другими банками при совершении валютообменных операций. Банк стремился устанавливать привлекательный курс обмена валюты и развивал сеть отделений — именно с этим в банке связывают количество валютных операций. Именно их количество и не устроило Центробанк. «Деятельность АО «Заубер Банк» всегда была прозрачной и законной, все операции по валютообмену всегда проводились с соблюдением требований законодательства, — подчеркивают в банке. — В настоящее время сумма денежных средств и активов, находящихся в банке, превышает его долговые обязательства, и более чем достаточна для того, чтобы рассчитаться со всеми вкладчиками». В банке выразили благодарность всем сотрудникам банка за их работу и всем клиентам за их лояльность. В Заубер Банке не согласны с решением Банка России об отзыве лицензии и считают, что для этого могли быть причины, отличные от официально объявленных.

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Комментарии (6)

danunax
В публикации ЛП указана одна из возможных причин отзыва лицензии Заубер банка - по официальной отчетности банка за 9 месяцев 2020 года Банк заработал на обмене валюты с физических лиц почти 600 миллионов рублей, но при этом почти 500 миллионов составил убыток на тех же самых обменных операциях в безналичном расчёте. Проще говоря, всю прибыль банк «перекачивал» в карманы тех лиц, которым продавал валюту себе в убыток. Возможно это были аффилированные с акционерами юридические лица.
Ark7
Жаль. Менял постоянно у них. Вначале сравнивал с другими, а потом перестал, т.к. там всегда было лучше. Кому они дорогу перебежали?
Жора__
Самый приличный банк! Был!
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