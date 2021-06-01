Заубер Банк обещает выплатить вкладчикам все деньги. С причинами лишения лицензии в банке не согласны

Заубер Банк, у которого 28 мая 2021 года Центробанк отозвал лицензию, прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии. В банке говорят, что сомнительных операций с валютой не было, денег на счетах хватает, поэтому вкладчики получат все свои средства.
Решение об отзыве лицензии у АО «Заубер Банк» было опубликовано 28 мая со ссылкой на имевшие место сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, неоднократное применение мер, в том числе введение ограничений на осуществление отдельных банковских операций и нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили «Фонтанке» в банке, данные обстоятельства не соответствуют действительности: за последние 12 месяцев АО «Заубер Банк» получило лишь одно предписание о необходимости сократить объем банковских операций по обмену валюты, к исполнению которого даже не успело приступить, поскольку через несколько дней после его получения последовало решение Банка России об отзыве лицензии. Предписаний о нарушении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в адрес АО «Заубер Банк» не поступало, подчеркнули в кредитной организации.
Также в банке сообщили, что за время работы банка вся прибыль поступала в распоряжение банка и использовалась для его дальнейшего развития, акционеры не получали ни дивидендов, ни кредитов в свою пользу, ни какой-либо иной прибыли, поскольку были заинтересованы в развитии, укреплении и повышении эффективности своего бизнеса. Востребованность услуг банка, по словам его представителей, была связана с тем, что Заубер Банк брал более низкую комиссию по сравнению с другими банками при совершении валютообменных операций. Банк стремился устанавливать привлекательный курс обмена валюты и развивал сеть отделений — именно с этим в банке связывают количество валютных операций. Именно их количество и не устроило Центробанк. «Деятельность АО «Заубер Банк» всегда была прозрачной и законной, все операции по валютообмену всегда проводились с соблюдением требований законодательства, — подчеркивают в банке. — В настоящее время сумма денежных средств и активов, находящихся в банке, превышает его долговые обязательства, и более чем достаточна для того, чтобы рассчитаться со всеми вкладчиками». В банке выразили благодарность всем сотрудникам банка за их работу и всем клиентам за их лояльность. В Заубер Банке не согласны с решением Банка России об отзыве лицензии и считают, что для этого могли быть причины, отличные от официально объявленных.