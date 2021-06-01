Заубер Банк обещает выплатить вкладчикам все деньги. С причинами лишения лицензии в банке не согласны

Заубер Банк, у которого 28 мая 2021 года Центробанк отозвал лицензию, прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии. В банке говорят, что сомнительных операций с валютой не было, денег на счетах хватает, поэтому вкладчики получат все свои средства.



Решение об отзыве лицензии у АО «Заубер Банк» было опубликовано 28 мая со ссылкой на имевшие место сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, неоднократное применение мер, в том числе введение ограничений на осуществление отдельных банковских операций и нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили «Фонтанке» в банке, данные обстоятельства не соответствуют действительности: за последние 12 месяцев АО «Заубер Банк» получило лишь одно предписание о необходимости сократить объем банковских операций по обмену валюты, к исполнению которого даже не успело приступить, поскольку через несколько дней после его получения последовало решение Банка России об отзыве лицензии. Предписаний о нарушении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в адрес АО «Заубер Банк» не поступало, подчеркнули в кредитной организации.

