Краевед проведет от Терийок до Зеленогорска и покажет, что мы теряем

Терийоки и Зеленогорск разделяет время, а не расстояние. За два часа краевед Александр Браво постарается уместить 100 лет и показать дачи, которые могут быть утрачены в любой момент. Идем 6 июня, 12+



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Терийоки был и махонькой деревушкой, и большим поселком, и крупнейшим дачным пригородом Петербурга, и городом. Собственно, городом стал, уже будучи советским, в 1946-м, а в 1948 был переименован в Зеленогорск. Потомственный житель Зеленогорска Александр Браво, соавтор книг о родном городе и создатель сайта terijoki.spb.ru, выставил недавно в своем паблике странной формы аптечные рецепты. Они на финском: средство после удаления аденоидов, что-то от «невроза сердца» (сейчас бы сказали, от кардионевроза или функциональной кардиопатии), глазные капли и мазь. Выписаны были в аптеке Корхонена, она стояла на углу нынешнего проспекта Ленина и Приморского шоссе. Вот так: нет давно ни Акселя Корхонена, не тех, кому были выписаны рецепты, ни самой аптеки — она была разрушена в Зимнюю войну, а рецепты есть.

