Краевед проведет от Терийок до Зеленогорска и покажет, что мы теряем

Терийоки и Зеленогорск разделяет время, а не расстояние. За два часа краевед Александр Браво постарается уместить 100 лет и показать дачи, которые могут быть утрачены в любой момент. Идем 6 июня, 12+
Терийоки был и махонькой деревушкой, и большим поселком, и крупнейшим дачным пригородом Петербурга, и городом. Собственно, городом стал, уже будучи советским, в 1946-м, а в 1948 был переименован в Зеленогорск. Потомственный житель Зеленогорска Александр Браво, соавтор книг о родном городе и создатель сайта terijoki.spb.ru, выставил недавно в своем паблике странной формы аптечные рецепты. Они на финском: средство после удаления аденоидов, что-то от «невроза сердца» (сейчас бы сказали, от кардионевроза или функциональной кардиопатии), глазные капли и мазь. Выписаны были в аптеке Корхонена, она стояла на углу нынешнего проспекта Ленина и Приморского шоссе. Вот так: нет давно ни Акселя Корхонена, не тех, кому были выписаны рецепты, ни самой аптеки — она была разрушена в Зимнюю войну, а рецепты есть.
Экскурсия «Пешком от Терийок до Зеленогорска. 100 лет за 2 часа» стартует от вокзала Зеленогорска, а завершится на берегу залива в районе Березовой улицы. По пути увидим, что еще сохранилось с дореволюционных и довоенных времен; навестим виллу «Айнола» и дачу Кинга; повздыхаем над руинами и над местами, где и руин не осталось. Как, например, не осталось их от загадочной «виллы в Ваммельсуу» с открытки 1938 года. Следы этой огромной виллы краеведы и искали в Ваммельсуу, то есть в поселке Серово. А она, похоже, была тут, в Терийоках, неподалеку от нынешней ул. Березовой.
Начало в 12.00, подробности на сайте ДК Лурье.
Александра Шеромова