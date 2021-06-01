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Пятерых дерзких задержали в центре Петербурга. Они устроили стрельбу у здания прокуратуры

Полиция Петербурга задержали пятерых за стрельбу в центре города.

Выслушать лекцию о законе и необходимости его исполнения пришлось четверым молодым людям в возрасте 16–17 лет. А вот их старшему товарищу пришлось стать наглядным примером исполнения закона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 июня, сообщение о развеселой компании, которая стреляет из сигнального пистолета в центре города, поступило в полицию 31 мая около одиннадцати часов вечера. Место для гульбы молодые люди выбрали самое странное. Они шумели у здания прокуратуры Центрального района на Лиговском проспекте между домами 44 и 46.

Полиция на месте была в считаные минуты. В отдел увезли четверых несовершеннолетних, 16–17 лет, а также 20-летнего юношу. У последнего изъяли сигнальный пистолет. Пострадавших в результате инцидента нет.

После проведения профилактической беседы несовершеннолетние молодые люди переданы законным представителям, в отношении 20-летнего участника инцидента составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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