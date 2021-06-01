Пятерых дерзких задержали в центре Петербурга. Они устроили стрельбу у здания прокуратуры

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 июня, сообщение о развеселой компании, которая стреляет из сигнального пистолета в центре города, поступило в полицию 31 мая около одиннадцати часов вечера. Место для гульбы молодые люди выбрали самое странное. Они шумели у здания прокуратуры Центрального района на Лиговском проспекте между домами 44 и 46.

Полиция на месте была в считаные минуты. В отдел увезли четверых несовершеннолетних, 16–17 лет, а также 20-летнего юношу. У последнего изъяли сигнальный пистолет. Пострадавших в результате инцидента нет.

