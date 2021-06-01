Госдолг России бьет рекорды. Государство должно уже почти 20 триллионов, пятую часть — иностранцам

Согласно докладу Счетной палаты, по итогам трех месяцев совокупный внутренний долг государства составил 15,434 триллиона руб. Объем внешнего долга номинирован в долларах — 598,3 миллиона. Таким образом, общий объем обязательств Российской Федерации в рублях составил 19,7 триллиона рублей. Это примерно 17% от размеров ВВП.

Счетная палата отчиталась о ревизии российского госдолга по итогам первого квартала 2021 года. На момент составления доклада он достиг рекордных 19,7 триллиона рублей. В более свежих, майских данных речь о еще большей сумме.

Внутренний долг рос с начала года сильнее — плюс 4,6%. Внешний — лишь на 1,4% и только в рублевом эквиваленте. В долларах обязательства страны перед иностранными заемщиками сократились на 1,1%.



При этом Минфин РФ уже опубликовал более свежие данные, чем есть у Счетной палаты. Так, внутренний долг по состоянию на 1 мая составляет 15,833 трлн рублей, внешний — 56,5 млрд долларов. По сегодняшнему курсу это около 4,14 трлн рублей. А значит, совокупные обязательства государства сейчас можно оценить уже в 19,97 триллиона рублей.



При этом после заметного падения внешнего долга в начале года, который связывали с санкциями США против российского госдолга, в мае объем внешних заимствований вновь начал расти — примерно на 0,7%, или 400 млн долларов за месяц.

