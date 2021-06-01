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Житель Большой Ижоры завел 10-летнего в квартиру и там удерживал. Полиция Петербурга выяснила зачем

Под Петербургом задержали мужчину, который удерживал в квартире 10-летнего

Уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» возбуждено СК по Ленобласти после странной истории, которая случилась в поселке Большая Ижора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 июня, два дня назад в полицию Ломоносовского района поступило сообщение от 46-летнего мужчины, который заявил, что какой-то мужчина завел его 10-летнего сына в квартиру на Приморском шоссе и удерживает там. При этом мужчина сам стал стучать в двери квартиры, и «похититель» ребенка отпустил.

Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя.

«По предварительным данным, мужчине показалось, что несовершеннолетний сломал его велосипед, и таким образом решил проучить ребенка», — сообщает главк.

Как пишет издание 47news, подозреваемый официально нигде не работает. Ранее трижды привлекался к ответственности за кражи и грабеж. При этом к нему применялись меры принудительного психиатрического лечения.

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Комментарии (1)

aaignat
очередное "убЪють тады и захадите в хату"
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