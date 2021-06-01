В результате ДТП со школьным автобусом во Всеволожске пострадала ученица четвёртого класса и шестиклассник.
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ученики школы № 5 Всеволожска на автобусе ехали в Волхов на праздник. Путь им преградило такси с номерами 126-го региона — Ставрополя.
По данным 47news, в автобусе находились ученики школы-интерната и двое взрослых сопровождающих. Пострадали не четыре человека, как сообщалось ранее, а только двое детей. По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель такси.