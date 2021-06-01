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Таксист не дал всеволожским детям попасть на праздник

В ДТП со школьным автобусом во Всеволожске травмированы двое

В результате ДТП со школьным автобусом во Всеволожске пострадала ученица четвёртого класса и шестиклассник.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ученики школы № 5 Всеволожска на автобусе ехали в Волхов на праздник. Путь им преградило такси с номерами 126-го региона — Ставрополя.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
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По данным 47news, в автобусе находились ученики школы-интерната и двое взрослых сопровождающих. Пострадали не четыре человека, как сообщалось ранее, а только двое детей. По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель такси.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

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