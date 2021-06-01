Первый в России Детский хоспис отмечает 18-летие

Фото: БФ «Детский хоспис» Поделиться Поделиться







За эти 18 лет Детский хоспис прошел сложный путь — от небольшой благотворительной организации до учреждения, которое оказывает комплексную помощь и поддержку детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями по всей стране.

В начале 2000-х протоиерей Александр Ткаченко собрал группу энтузиастов — врачей, психологов, социальных работников и просто неравнодушных друзей. Они поддерживали семьи с неизлечимо больными детьми, а вскоре первыми в России стали оказывать паллиативную медицинскую помощь и строить хосписы. Сегодня Детский хоспис продолжает расти, чтобы помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается.



Детский хоспис — это не больница в привычном нам понимании, а настоящий дом — с широкими коридорами, уютными залами, картинами на стенах, столовой с ресторанной едой и бассейном. Когда Александр Ткаченко создавал его, он спрашивал детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями, в каком месте им было бы хорошо. Так, первый Детский хоспис стал примером, какими должны быть медицинские учреждения. Он стал местом, где помогают жить и дарят радость, а также поддерживают и разделяют вместе с ребёнком и его родными самые трудные моменты жизни.

Благодаря инициативе Благотворительного фонда «Детский хоспис», поддержке государства и неравнодушию людей сегодня существуют три действующих стационара для детей — в Петербурге, Павловске и Московской области, Центр социальной помощи в Ольгино, работает сеть мобильных служб в регионах. Тысячи пациентов получают своевременную и качественную помощь. Организован ресурсный центр, школа добровольцев, проводится обучение родителей по уходу за детьми и курсы подготовки специалистов и благотворительные акции, которые исполняют мечты, объединяют тысячи единомышленников и рассказывают обществу о детях с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями и их потребностях. Фонд с нуля выстроил систему детской паллиативной медицинской помощи и ежегодно проводит мониторинг состояния паллиативной помощи по всей стране.



Этой осенью благотворительный фонд «Детский хоспис» готовит к открытию первое медицинское учреждение для детей, достигших совершеннолетия. Сейчас, когда ребенку исполняется 18 лет, он переходит во взрослый хоспис. Однако многие дети в этом возрасте всё ещё остаются детьми — им хочется веселья, внимания и общения со сверстниками. Попадая в учреждение для взрослых, они сталкиваются с барьером: там меньше развлекательных мероприятий, меньше коммуникации, туда реже приходят волонтёры. Хоспис для молодых взрослых создаётся с тем же подходом, что и детский, — с любовью, заботой и вниманием. Однако с бóльшим акцентом на то, что там будут находиться дети-подростки, молодые взрослые и у них другие интересы и запросы.

Хоспис находится в удивительном месте, в городе Пушкине, — вокруг лес, озеро, пляж. Он рассчитан на 15 пациентов, в нём будут отдельные медицинские кабинеты и кабинеты терапии, административный и складской корпус, будет много веранд и большие залы для совместного времяпрепровождения подопечных.



«В связи с действующими ограничениями пришлось отменить масштабные празднования дня рождения в большой компании друзей и волонтёров. Но это не помешает празднику состояться. Во всех стационарах день рождения хосписа всё равно состоится, обязательно будут праздники для детей, родителей и сотрудников. Ведь, как говорит создатель Детского хосписа Александр Ткаченко, «главное — это наполнить каждый миг ребёнка и его близких жизнью и яркими впечатлениями и подарить ощущение праздника», рассказали в фонде.

Поздравить Детский хоспис с днём рождения, узнать о нём больше и поддержать можно на сайте https://хоспис.дети/birthday.

