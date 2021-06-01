Ретроутюг устроил пожар в квартире в Калининском районе

Удивительную причину пожара нашли сотрудники МЧС Петербурга в квартире дома на проспекте Культуры.



Как сообщает пресс-служба ведомства 1 июня, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире дома 29, корпус 4, по указанному проспекту поступило в 9.54. Оказалось, что на кухне площадью 8 квадратных метров сгорел утюг на плите, а вместе с ним обстановка на площади 0,5 квадратного метра.



В 10:19 пожар ликвидирован силами 3 единиц техники и 12 человек личного состава.



Сведения о пострадавших не поступали.

