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В центре Петербурга молодой человек на «Рио» красиво перевернул «Спортейдж» и получил подзатыльник от собаковода

В Петербурге на Егорова столкнулись три автомобиля

Зрелищное ДТП в центре Петербурга попало на видео. Запись камеры есть в распоряжении «Фонтанки».

1 июня около 8:30 на пересечении улиц Егорова и 5-й Красноармейской столкнулись три автомобиля. В группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» уточняют, что водитель «КИА Рио» ударил «КИА Спортейдж», отчего последний перевернулся на крышу. На записи видно, что «перевёртыш» в полёте ударил припаркованный у самой «зебры» фургон.

«Фонтанка.ру»

Из легковых машин сразу выбрались люди. Видимо, обошлось без серьёзных травм. К месту ДТП поспешили прохожие. Один из них, мужчина с собакой, не сдержался и дал подзатыльник водителю «Рио».

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Комментарии (10)

260650801
По Егорова летать нельзя, подобьют сразу такие кадры...
260686461
Судя по всему, виноват водитель КИА, задумался или отвлекся. С его стороны в начале видео виден кусочек знака "Уступи дорогу". Да и сравнив видео (положение перевернутой машины с дорогой) с фото (там есть знак главной дороги) можно увидеть, что Спортейдж ехал по главной.
Софокл Аристархович
Ну и какой смысл был дать по башке? Там все равно мозгов нет, за этого "водятла" ишаки в ауле думают!!!
p.s.: были бы мозги - сотрясение получил бы, но так как телефонограммы по этому поводу нет, значит и сотрясать нечего!
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