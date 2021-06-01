1 июня около 8:30 на пересечении улиц Егорова и 5-й Красноармейской столкнулись три автомобиля. В группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» уточняют, что водитель «КИА Рио» ударил «КИА Спортейдж», отчего последний перевернулся на крышу. На записи видно, что «перевёртыш» в полёте ударил припаркованный у самой «зебры» фургон.
«Фонтанка.ру»
Из легковых машин сразу выбрались люди. Видимо, обошлось без серьёзных травм. К месту ДТП поспешили прохожие. Один из них, мужчина с собакой, не сдержался и дал подзатыльник водителю «Рио».