В двух районах Ленобласти, граничащих с Петербургом, в ночь с 31 мая на 1 июня открыли мосты через реки.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, сначала было запущено реверсивное движение по ремонтируемому мосту через реку Парицу в деревне Корпиково (Гатчинский район), затем транспорт поехал по мосту через реку Шингарку в поселке Низино (Ломоносовский район). На видео комитета слышно, как бурно реагируют местные жители. Рабочее движение открыто параллельно с продолжением работ, в том числе по благоустройству прилегающей территории.

