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Два моста в Ленобласти открыли ночью под крики местных жителей

В двух районах Ленобласти, граничащих с Петербургом, в ночь с 31 мая на 1 июня открыли мосты через реки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, сначала было запущено реверсивное движение по ремонтируемому мосту через реку Парицу в деревне Корпиково (Гатчинский район), затем транспорт поехал по мосту через реку Шингарку в поселке Низино (Ломоносовский район). На видео комитета слышно, как бурно реагируют местные жители. Рабочее движение открыто параллельно с продолжением работ, в том числе по благоустройству прилегающей территории.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Обе переправы к началу работ находились в аварийном состоянии. Мост в Корпиково был закрыт больше года, и жителям приходилось ездить в объезд, делая крюк в 17 километров. В Низино движение перекрыли в конце прошлого года. Мосты ремонтируют по заказу Ленавтодора. В настоящее время обновлены элементы пролётного строения, уложен новый асфальт.

В ближайшее время планируется завершить ремонт на мосту через Оредеж на дороге Кемполово — Губаницы — Выра — Тосно — Шапки.

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