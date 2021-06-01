Полиция Петербурга показала «домушников», которые могут быть причастны к серии квартирных краж на территории города. В чужие дома они проникали через окна при помощи специальных средств и устройств.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД России по городу и области 1 июня, по подозрению в этом преступлении были задержаны трое мужчин в возрасте 34, 38 и 44 лет. В их криминальной биографии уже есть несколько судимостей. Так, один из них отбывал наказание за убийство, другой был судим за преступление сексуального характера.