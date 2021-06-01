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Полиция Петербурга рассказала о роковой «вылазке» квартирных воров. Криминальный альпинизм принёс им 1,5 млн рублей

Полиция Петербурга задержала домушников-«верхолазов»

Полиция Петербурга показала «домушников», которые могут быть причастны к серии квартирных краж на территории города. В чужие дома они проникали через окна при помощи специальных средств и устройств.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД России по городу и области 1 июня, по подозрению в этом преступлении были задержаны трое мужчин в возрасте 34, 38 и 44 лет. В их криминальной биографии уже есть несколько судимостей. Так, один из них отбывал наказание за убийство, другой был судим за преступление сексуального характера.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

«Сначала злоумышленники какое-то время «вели» выбранный объект, определяя время отсутствия хозяев. Убедившись, что владельцев нет дома, злоумышленники подключали свои альпинистские навыки и залезали в квартиру через окно. Одна из таких «вылазок» стала для «домушников» роковой. Сотрудники угрозыска совместно с Росгвардией задержали их по горячим следам сразу после кражи из квартиры дома 43 по улице Ленсовета. Помимо краденого имущества у задержанных изъято альпинистское оборудование и рации», — сообщили в полицейском главке.

После квартирной кражи по указанному адресу было возбуждено уголовное дело. По данным оперативников, задержанные могут быть причастны к нескольким аналогичным преступлениям, общий ущерб от которых составляет порядка полутора миллионов рублей.

В ГУ МВД также предоставили видеозапись с предполагаемыми «домушниками». Один из них заявил на камеру, что был задержан, потому что «катался на самокате».

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