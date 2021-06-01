Расклейщик секс-объявлений отбивался от работника с буровой установки с пистолетом в Петербурге

Листовки с рекламой интимных услуг стали причиной спора между двумя мужчинами в Невском районе.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне в полицию поступило заявление от 36-летнего жителя Петербурга, который вахтовым методом работает на буровой установке. Он сообщил, что увидел у дома 20 по Железнодорожному проспекту молодого человека, который клеил на заборы, остановку и водосточные трубы объявления с предложением секс-услуг. Заявитель уверяет, что сделал парню лишь замечание, на что тот начал размахивать предметом, похожим на пистолет, а потом и выстрелил один раз в его сторону. Затем расклейщик сел в автобус и уехал.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стрелок-расклейщик был задержан — им оказался 28-летний житель Фрунзенского района.
«Мужчина доставлен в полицию, у него изъято аэрозольное устройство. В отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает главк.