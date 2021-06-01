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Расклейщик секс-объявлений отбивался от работника с буровой установки с пистолетом в Петербурге

Полиция Петербурга задержала мужчину, который в ходе уличного конфликта выстрелил в оппонента

Листовки с рекламой интимных услуг стали причиной спора между двумя мужчинами в Невском районе.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне в полицию поступило заявление от 36-летнего жителя Петербурга, который вахтовым методом работает на буровой установке. Он сообщил, что увидел у дома 20 по Железнодорожному проспекту молодого человека, который клеил на заборы, остановку и водосточные трубы объявления с предложением секс-услуг. Заявитель уверяет, что сделал парню лишь замечание, на что тот начал размахивать предметом, похожим на пистолет, а потом и выстрелил один раз в его сторону. Затем расклейщик сел в автобус и уехал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стрелок-расклейщик был задержан — им оказался 28-летний житель Фрунзенского района.

«Мужчина доставлен в полицию, у него изъято аэрозольное устройство. В отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает главк.

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Комментарии (8)

Вячеслав Рогожин
Пипец, грамотеи среди комментаторов... "Alex78", для Вас: Оперативно-разыскная деятельность (сокращённо ОРД) — мероприятия, выполняемые гласно и негласно уполномоченными на это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать скрывающихся и пропавших без вести людей, установить имущество, подлежащее конфискации, добыть информацию о событиях и деяниях, опасных для государства.
alanery
над СПб уже весь интернет смеётся! :-) культурная столица превратилась в бардель... :-) У метро на свежих театральных афишах через пять минут появляются секс-объявления, эпично... :-)
Маэстро
Самая важная информация - то, что он работник буровой. Ещё бы размер обуви узнать, без этого суть происшествия как-то теряется.
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