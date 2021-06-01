Французские журналисты требуют отменить матчи чемпионата Европы в Петербурге

Это заявление журналисты сделали в связи с инцидентом с самолётом Ryanair, летевшим рейсом Афины — Вильнюс и совершившим экстренную посадку в Минске, когда были задержаны основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка россиянка София Сапега. Le Monde считает, что к этому причастны российские структуры.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующее лето. В Петербург перенесли также матчи, которые планировалось сыграть в Дублине, поскольку он не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями.

