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Французские журналисты требуют отменить матчи чемпионата Европы в Петербурге

Французское издание Le Monde выступило с требованием лишить Санкт-Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу.

«Мы должны исключить Санкт-Петербург из списка городов, где пройдет Евро-2020», — под таким заголовком вышла колонка в Le Monde 31 мая.

Это заявление журналисты сделали в связи с инцидентом с самолётом Ryanair, летевшим рейсом Афины — Вильнюс и совершившим экстренную посадку в Минске, когда были задержаны основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка россиянка София Сапега. Le Monde считает, что к этому причастны российские структуры.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующее лето. В Петербург перенесли также матчи, которые планировалось сыграть в Дублине, поскольку он не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями.

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Комментарии (9)

sektor7
Это тот момент когда условный тираж газеты падает, но главред требует увеличить объём продаж.
Vahmistroff
Французские журналисты выразили мнение большинства жителей Санкт-Петербурга.
Pilat
Жители Питера только ЗА.
Устраивать в городе коллапс из-за того, что кто то хочет посмотреть на 22 бездельника с мячиком.....пущай у КиЭв едут, там и гоняют мяч.
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