Фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае сняли краснокнижную Грацию с её новыми котятами. Она стала матерью в пятый раз и в общей сложности родила уже 10 детёнышей. Это рекорд плодовитости за всю историю научных наблюдений подвида в мире, отмечают сотрудники парка.



Два новых котёнка Грации выглядят сытыми и здоровыми, они почти взрослые: судя по размерам, им около года. В этом возрасте леопарды перемещаются по охотничьему участку вместе с матерью, осваивая охотничьи навыки. Через пару месяцев дети покинут мать.

