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Самая плодовитая самка леопарда живёт в России. Посмотрите на её новых котят

Грация из «Земли леопарда» стала матерью в пятый раз

Фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае сняли краснокнижную Грацию с её новыми котятами. Она стала матерью в пятый раз и в общей сложности родила уже 10 детёнышей. Это рекорд плодовитости за всю историю научных наблюдений подвида в мире, отмечают сотрудники парка.

Два новых котёнка Грации выглядят сытыми и здоровыми, они почти взрослые: судя по размерам, им около года. В этом возрасте леопарды перемещаются по охотничьему участку вместе с матерью, осваивая охотничьи навыки. Через пару месяцев дети покинут мать.

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Плодовитость Грации имеет большое значение для природы Земли, поскольку способствует приросту в популяции дальневосточного леопарда — самой редкой на планете большой кошки. Грации (её номер в научной базе — Leo 23F) сейчас около 10 лет — довольно много для дикого леопарда. Фотоловушка впервые запечатлела её в 2013 году.

«Впервые Грация окотилась в 2014 году, тогда у неё тоже было два котёнка, — рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова. — С тех пор хищница регулярно приносит потомство. Так, мы фиксировали её с новыми котятами три года подряд — с 2016-го по 2018-й. Из десяти хищников, родившихся у Грации, как минимум шесть остались на «Земле леопарда» — их мы фиксировали уже взрослыми, отдельно от матери. Они стали резидентами и получили собственные «паспорта» и идентификационные номера в нашей базе данных».

В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего 35 дальневосточных леопардов. Эти животные были на грани полного исчезновения. Юго-запад Приморского края был единственным местом на планете, где сохранился дальневосточный леопард. В 2012 году здесь был создан национальный парк «Земля леопарда». Сейчас охраняемые территории населяют около 100 дальневосточных леопардов. Это известно благодаря сети из 400 фотоловушек, которые равномерно распределены по охраняемой территории.

Отличить каждого из леопардов по фотографиям с фотоловушек ученым позволяет узор пятен на боках, индивидуальный для каждой особи — как отпечатки пальцев. Благодаря фотомониторингу специалистам удается проследить целые династии дальневосточных леопардов. Подобные наблюдения дают ценный материал для проведения будущих исследований.

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