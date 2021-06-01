Фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае сняли краснокнижную Грацию с её новыми котятами. Она стала матерью в пятый раз и в общей сложности родила уже 10 детёнышей. Это рекорд плодовитости за всю историю научных наблюдений подвида в мире, отмечают сотрудники парка.
Два новых котёнка Грации выглядят сытыми и здоровыми, они почти взрослые: судя по размерам, им около года. В этом возрасте леопарды перемещаются по охотничьему участку вместе с матерью, осваивая охотничьи навыки. Через пару месяцев дети покинут мать.
Плодовитость Грации имеет большое значение для природы Земли, поскольку способствует приросту в популяции дальневосточного леопарда — самой редкой на планете большой кошки. Грации (её номер в научной базе — Leo 23F) сейчас около 10 лет — довольно много для дикого леопарда. Фотоловушка впервые запечатлела её в 2013 году.
«Впервые Грация окотилась в 2014 году, тогда у неё тоже было два котёнка, — рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова. — С тех пор хищница регулярно приносит потомство. Так, мы фиксировали её с новыми котятами три года подряд — с 2016-го по 2018-й. Из десяти хищников, родившихся у Грации, как минимум шесть остались на «Земле леопарда» — их мы фиксировали уже взрослыми, отдельно от матери. Они стали резидентами и получили собственные «паспорта» и идентификационные номера в нашей базе данных».