Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей — четырёхдневной — за всё лето. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.
В этом году День России выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник, 14 июня. Отдыхать будем три дня подряд.
До этого длинные выходные были в мае, когда президент Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса. Нерабочие дни связали майские праздники с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число, напоминает РИА Новости 1 июня.