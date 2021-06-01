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В июне россиян ожидает единственная короткая неделя за всё лето

Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей — четырёхдневной — за всё лето. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.

В этом году День России выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник, 14 июня. Отдыхать будем три дня подряд.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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До этого длинные выходные были в мае, когда президент Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса. Нерабочие дни связали майские праздники с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число, напоминает РИА Новости 1 июня.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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