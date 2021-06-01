Переуступка квартиры: кому подходит и как оформить

Переуступка, или цессия — сделка по продаже жилья в строящемся доме. Продавцом выступает дольщик, который передает другому лицу свои права на недвижимость по отдельному договору.

Возникновение такого механизма продиктовала сама жизнь. У дольщика изменился состав семьи, ему нужно переехать в другой город, а, может быть, его перестали устраивать сроки строительства. Во всех этих случаях он вправе воспользоваться переуступкой.