По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь на 1 июня ожидается +8 градусов, днём воздух прогреется до +18. Ветер будет переменным и слабым, дождя синоптики не обещают. Так будет всю неделю. С каждым днём в Петербурге будет всё теплее. Например, в четверг днём специалисты Северо-Западного УГМС обещают 22 градуса со знаком плюс в дневное время.
Лето в Петербурге начнёт разгоняться с 1 июня. Неделя обещает быть солнечной и тёплой
Прогноз погоды в Петербурге на 1 июня
В Петербург медленно, но верно приходит лето. В первый день сезона синоптики обещают тепло и переменную облачность.
По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь на 1 июня ожидается +8 градусов, днём воздух прогреется до +18. Ветер будет переменным и слабым, дождя синоптики не обещают. Так будет всю неделю. С каждым днём в Петербурге будет всё теплее. Например, в четверг днём специалисты Северо-Западного УГМС обещают 22 градуса со знаком плюс в дневное время.