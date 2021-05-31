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Лето в Петербурге начнёт разгоняться с 1 июня. Неделя обещает быть солнечной и тёплой

Прогноз погоды в Петербурге на 1 июня

В Петербург медленно, но верно приходит лето. В первый день сезона синоптики обещают тепло и переменную облачность.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь на 1 июня ожидается +8 градусов, днём воздух прогреется до +18. Ветер будет переменным и слабым, дождя синоптики не обещают. Так будет всю неделю. С каждым днём в Петербурге будет всё теплее. Например, в четверг днём специалисты Северо-Западного УГМС обещают 22 градуса со знаком плюс в дневное время.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Спасибо, напомнили.., сегодня были две стирки, но спальный мешок ещё не постиран! Иногда, сорри, я использую Фонтанку, как.. - Дневник, захожу и смотрю: что я наметил, но ещё не сделал..) Очень удобно! )
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