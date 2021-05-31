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На Ждановской «Порше Панамера» разложился после встречи с «БМВ». ДТП попало на видео

В Петербурге произошла авария с «Порше Панамера», у собственника машины огромное количество штрафов

На Петроградской стороне 31 мая столкнулись «Порше Кайен» и «БМВ». Пока пользователи соцсетей иронизируют, «Фонтанка» присмотрелась к обоим водителям.

«Фонтанка.ру»

Авария на Ждановской улице попала на видео. Рассмотреть, увы, мало что можно, однако прекрасно видно, что удар был сильным. Последствия опубликовали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Судя по фото, из двух немцев больше пострадал «Порше».

За рулём «БМВ» мог находиться 42-летний петербуржец. Он по сравнению с владельцем «Панамеры» ездит довольно аккуратно. А вот у 31-летнего владельца «Порше» только за прошлый год более 80 штрафов за превышение скорости. Отдельно стоит отметить, что обычно гонщик выжимает газ на ЗСД и КАДе.

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Не должно быть возможности продолжать оставаться за рулём с таким количеством штрафов.
Штраф пропорциональный или з/плате или доходу. При отсутствии дохода, штраф пропорциональный стоимости и/или мощносьи авто. Затем, конфискация авто.
_Igor_
bmw должно страдать.
MuCephei_88
Очередной тик-ток/ютуб блогер разложился...
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