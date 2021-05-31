На Петроградской стороне 31 мая столкнулись «Порше Кайен» и «БМВ». Пока пользователи соцсетей иронизируют, «Фонтанка» присмотрелась к обоим водителям.
«Фонтанка.ру»
Авария на Ждановской улице попала на видео. Рассмотреть, увы, мало что можно, однако прекрасно видно, что удар был сильным. Последствия опубликовали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Судя по фото, из двух немцев больше пострадал «Порше».
За рулём «БМВ» мог находиться 42-летний петербуржец. Он по сравнению с владельцем «Панамеры» ездит довольно аккуратно. А вот у 31-летнего владельца «Порше» только за прошлый год более 80 штрафов за превышение скорости. Отдельно стоит отметить, что обычно гонщик выжимает газ на ЗСД и КАДе.