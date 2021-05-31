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В Фонтанке водолазы нашли нож, которым порезали четверых в Дмитровском переулке

Активную работу водолазов заметил корреспондент «Фонтанки» в одноимённой реке днём 31 мая. Специалисты ныряли в районе дома № 46. Как стало известно изданию, аквалангисты по заданию Следственного комитета искали нож. И нашли.

Нож был выброшен в Фонтанку ночью 28 мая после эффектной драки в Дмитровском переулке. Там один 26-летний житель города Кизляра, по мнению следователей, разделался с четвёркой оппонентов. Клинок сверкал в свете фонарей, врачи скорой увезли с места пострадавших с диагностированными колото-резаными ранами, ушибами и сотрясениями. Все старше нападавшего.

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
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Его, к слову, задержали в квартире на Пушкинской. Подозреваемому 26 лет, он с Северного Кавказа. Полиции он заявил, что мужчины из компании были пьяными, драке предшествовал словесный конфликт. Нож после случившегося выкинул в Фонтанку, видимо прогулявшись перед этим по Невскому проспекту.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

263836471
А что за привычка - с ножом гулять?
stavrosmarauder
Правильно сделал, 4 русачка под алкоголь язычок развязали, забыли что не в интернете, впредь будут язычком своих жен удивлять
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