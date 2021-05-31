Нож был выброшен в Фонтанку ночью 28 мая после эффектной драки в Дмитровском переулке. Там один 26-летний житель города Кизляра, по мнению следователей, разделался с четвёркой оппонентов. Клинок сверкал в свете фонарей, врачи скорой увезли с места пострадавших с диагностированными колото-резаными ранами, ушибами и сотрясениями. Все старше нападавшего.
Его, к слову, задержали в квартире на Пушкинской. Подозреваемому 26 лет, он с Северного Кавказа. Полиции он заявил, что мужчины из компании были пьяными, драке предшествовал словесный конфликт. Нож после случившегося выкинул в Фонтанку, видимо прогулявшись перед этим по Невскому проспекту.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.