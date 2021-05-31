Авиакомпании «Россия» придётся выплатить бывшему инженеру-пилоту из Петербурга почти 3 млн рублей. И это ещё не всё

Задолженность по возмещению вреда, по мнению Буленкова, образовалась в период с 20 октября 2017 года по 30 июня 2020-го. За это время, по подсчётам лётчика, «накапало» 2 819 201,75 руб. Начиная с 1 июля 2020 года истец просил суд взыскать с авиакомпании сумму в размере 89 237,12 руб. ежемесячно, бессрочно, с последующей индексацией в установленном законом порядке.

Суд установил, что Буленков был вторым пилотом самолёта ЯК-40. На работу в 67-й летный отряд Ленинградского управления гражданской авиации (позже — АО «Авиакомпания "Россия"») мужчину взяли в 1987 году. За 30 лет работы в гражданской авиации налет составил 12 181 час. В конце декабря 2011 года Буленкова уволили.



До этого, в ноябре 2010-го, была составлена санитарно-гигиеническая характеристика условий труда при подозрении у Буленкова профессионального заболевания. В феврале 2011 года был поставлен диагноз, в июне комиссия составила акт о случае профзаболевания, в декабре 2013-го мужчину признали негодным для полётов. С апреля 2014 года истцу установлена степень утраты профессиональной трудоспособности 30%. Буленкову назначили ежемесячные страховые выплаты в размере 61 920 руб. К 2018 году сумма увеличилась до 74 097,66 руб.



Из материалов дела следует, что истец для расчёта утраченной зарплаты использовал размер среднемесячного заработка за 12 месяцев, предшествовавших диагностированному заболеванию. Ответчик сослался на то, что при обращении истец просил для расчёта использовать не заработок за конкретный период, а обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности.

