271 умерший и больше 8000 заболевших за неделю: в Петербурге коронавирус растет по всем фронтам

Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями выросло на 2,1%. Если неделей ранее в сутки в больницы увозили по 381 человеку, то теперь в среднем по 389. Тем временем число активных больных, которые не выздоровели и не умерли за неделю выросло с 16 630 до 18 076. Данные приводятся в опубликованной 31 мая справке межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией.

За минувшую 21-ю календарную неделю года (с 24 по 30 мая), по сравнению с 20-й на 11% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. В федеральный регистр больных занесли 8367 случаев.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге сейчас развернуто 6 142 койки в городских и федеральных медицинских организациях. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 20%. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 127 пациентов. На неинвазивной ИВЛ — 200 пациентов.



«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием, — отмечают в совете. — В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы и началом нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге, межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции».

За весь период в Петербурге вакцинировано 688 тысяч человек. Из них 573 тысячи полностью. Запасов вакцины хватит еще на 128 тысяч жителей.

