У чемпиона Европы по кроссу среди юниоров нашли в Москве полкило наркотиков. Бегун арестован

Российского бегуна, чемпиона Российской Федерации среди юниоров Ильгизара Сафиуллина задержали в столице по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает 31 мая «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В сообщении МВД по Москве имя подозреваемого не называет. В релизе говорится о «28-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы». Задержан он был на улице Бориса Пастернака.
«При проведении обследования жилого помещения по месту регистрации задержанного обнаружено и изъято: миска с порошкообразным веществом внутри, двое электронных весов, а также упаковочные пакеты», — сообщили в МВД. Экспертиза показала, что найденный порошок — наркотик, общий вес изъятого составил 470 граммов.
Как утверждает агентство, речь идёт именно о российском легкоатлете Ильгизаре Сафиуллине.
Подозреваемому вменяют часть 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и часть 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд отправил фигуранта под домашний арест.