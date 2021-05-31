У чемпиона Европы по кроссу среди юниоров нашли в Москве полкило наркотиков. Бегун арестован

Российского бегуна, чемпиона Российской Федерации среди юниоров Ильгизара Сафиуллина задержали в столице по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает 31 мая «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



В сообщении МВД по Москве имя подозреваемого не называет. В релизе говорится о «28-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы». Задержан он был на улице Бориса Пастернака.

«При проведении обследования жилого помещения по месту регистрации задержанного обнаружено и изъято: миска с порошкообразным веществом внутри, двое электронных весов, а также упаковочные пакеты», — сообщили в МВД. Экспертиза показала, что найденный порошок — наркотик, общий вес изъятого составил 470 граммов.

