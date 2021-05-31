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У чемпиона Европы по кроссу среди юниоров нашли в Москве полкило наркотиков. Бегун арестован

Российский легкоатлет отправился под домашний арест за наркотики

Российского бегуна, чемпиона Российской Федерации среди юниоров Ильгизара Сафиуллина задержали в столице по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает 31 мая «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В сообщении МВД по Москве имя подозреваемого не называет. В релизе говорится о «28-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы». Задержан он был на улице Бориса Пастернака.

«При проведении обследования жилого помещения по месту регистрации задержанного обнаружено и изъято: миска с порошкообразным веществом внутри, двое электронных весов, а также упаковочные пакеты», — сообщили в МВД. Экспертиза показала, что найденный порошок — наркотик, общий вес изъятого составил 470 граммов.

Как утверждает агентство, речь идёт именно о российском легкоатлете Ильгизаре Сафиуллине.

Подозреваемому вменяют часть 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и часть 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Ильгизар Сафиуллин — российский легкоатлет, специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Чемпион России среди юниоров 2010 года. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 2010 года, но не смог пробиться в финал. Чемпион Европы по кроссу 2011 года среди юниоров. На чемпионате мира 2013 года в Москве не смог выйти в финал.

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Комментарии (3)

ДЮрьевич
470 гр наркоты - и под домашний арест?
lamer
Накуряться своих пастерняков.
У меня дома весов с десяток наберется. И что теперь, я барыга?
260650801
Бегал, раскладывал закладки?
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