FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

«На Моховой зарастают мхом». Жильцы дома в центре Петербурга моются в тазах третью неделю

Без горячей воды на три недели остались жильцы дома в центре Петербурга

О «коммунальном беспределе» на улице Моховой, дом 43, подробно рассказал читатель «Фонтанки» 31 мая. Начался он заурядно ещё в середине мая. Горячее водоснабжение отключили 17-го числа и обещали возобновить через неделю, но воды 48 зарегистрированных в доме жильцов так и не дождались. Вместо этого диспетчер «Теплосети Петербурга», куда обратился читатель, посоветовал требовать ответа у управляющей компании, те, в свою очередь, — у «Теплосети». «Круг замкнулся, змея укусила себя за хвост», — иронизирует обратившийся в редакцию читатель.

Но детективное, пусть и не такое, как у мэтров жанра, продолжение истории последовало. После обращения неравнодушного жильца в службу 004 на портале «Наш Петербург» появилось сообщение, что вода будет отсутствовать в доме до 8 мая. Интригует то, что сообщение появилось на портале 28 мая, а объявление датировано 25-м числом. При этом на сайте «Теплосети» данные остались старыми: ГВС должны были включить 24 мая.

Неофициально «Фонтанке» сообщили, что такие пертурбации на портале могут быть связаны с системой модерации. Но однозначной уверенности в этом нет.

В администрации Центрального района нам рассказали, что проблема с горячим водоснабжением действительно есть. По словам собеседника «Фонтанки», воду прекратили подавать из-за планового ремонта. 25 мая её должны были включить, но в управляющую компанию поступило распоряжение пустить воду по обратному трубопроводу из-за аварии в другом районе. В итоге до Моховой горячая вода так и не добралась.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265939450
У меня в доме с 18 мая плановое отключение. Обещают включить только завтра.
Abu-Denis
"а как интересно с этим в загнивающей Европе?"

Дороговато по сравнению с нами. Возможно, при этом больше порядка, проще вздрючить УК за свои деньги.

Здесь вся проблема к деньгам и сводится. Коммунальные страдания - фигня. Не проблема же повесить бойлер, мы сейчас из такого и моемся. Но ГВС восстановят хоть на день позже положенного, мы затребуем перерасчет.
l.m.
а как интересно с этим в загнивающей Европе?😃
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний