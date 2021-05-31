«На Моховой зарастают мхом». Жильцы дома в центре Петербурга моются в тазах третью неделю

О «коммунальном беспределе» на улице Моховой, дом 43, подробно рассказал читатель «Фонтанки» 31 мая. Начался он заурядно ещё в середине мая. Горячее водоснабжение отключили 17-го числа и обещали возобновить через неделю, но воды 48 зарегистрированных в доме жильцов так и не дождались. Вместо этого диспетчер «Теплосети Петербурга», куда обратился читатель, посоветовал требовать ответа у управляющей компании, те, в свою очередь, — у «Теплосети». «Круг замкнулся, змея укусила себя за хвост», — иронизирует обратившийся в редакцию читатель.

Но детективное, пусть и не такое, как у мэтров жанра, продолжение истории последовало. После обращения неравнодушного жильца в службу 004 на портале «Наш Петербург» появилось сообщение, что вода будет отсутствовать в доме до 8 мая. Интригует то, что сообщение появилось на портале 28 мая, а объявление датировано 25-м числом. При этом на сайте «Теплосети» данные остались старыми: ГВС должны были включить 24 мая.



Неофициально «Фонтанке» сообщили, что такие пертурбации на портале могут быть связаны с системой модерации. Но однозначной уверенности в этом нет.



В администрации Центрального района нам рассказали, что проблема с горячим водоснабжением действительно есть. По словам собеседника «Фонтанки», воду прекратили подавать из-за планового ремонта. 25 мая её должны были включить, но в управляющую компанию поступило распоряжение пустить воду по обратному трубопроводу из-за аварии в другом районе. В итоге до Моховой горячая вода так и не добралась.

