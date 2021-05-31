Фото: скриншот видео/YouTube.com Поделиться Поделиться







Под занавес воскресенья, 30 мая, вопрос от 26-летнего жителя Бокситогорска Артема Межурецкого в прямом эфире Первого канала «похоронил» команду знатоков «Что? Где? Когда?» Алёны Повышевой. На телеэкранах в Охотничьем домике в столичном Нескучном саду загорелись цифры «6:4» в пользу телезрителей и зазвучала традиционная финальная «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса. Мастаки решать задачи с подвохом не справились с ребусом про 15-месячный календарь. Они предполагали, что он может быть полезен Деду Морозу, почтальонам и учителям, а оказалось, что это расписание для призывников в российскую армию.



47news связался с интеллектуальным киллером из Бокситогорска. Он оказался серийным. Вчерашний вопрос стал девятым по счёту от Артёма, который услышали игроки знаменитого телеклуба. Из них четыре оказались для знатоков неподъемными. Контрольных — два. Зимой 2018-го его вопрос про цилиндр при счёте «5:5» не взяла молодая команда.

Фото: скриншот видео/YouTube.com Фото: скриншот видео/YouTube.com Фото: скриншот видео/YouTube.com Фото: скриншот видео/YouTube.com Фото: скриншот видео/YouTube.com Поделиться Поделиться







— Как родился вчерашний вопрос про 15-месячный календарь? — В 2019 году окончил истфак Новгородского госуниверситета, пришла повестка в армию, дальше медицинская и призывная комиссии, назначили контрольную явку. Желающим в военкомате раздавали такие карманные 15-месячные календарики. На нём три осенних месяца призыва — октябрь, ноябрь, декабрь — и ещё 12 месяцев следующего года. Мне эта вещь показалась необычной.

— То есть эти календари действительно существуют? — Их массово выдают. Хочешь — бери, хочешь — не бери. Вопрос я отправил ещё перед службой, а сыграл он только вчера. Получается, он ждал своей очереди полтора года.

— Членов команды телезрителей редакция «Что? Где? Когда?» заранее предупреждает, что конверт с вопросом будет лежать под волчком в такую-то игру?

— Нет, никто ничего не сообщает. Вариант один — смотреть телевизор, выпадет или не выпадет. Но один раз, в 2017 году, я ездил на финал. Тогда позвонили за несколько недель, спросили, смогу ли я быть в Москве. — Где именно служил? Там была возможность за телеиграми следить? — Сначала в Краснодар отправили, а потом на арсенал в Амурскую область. Возможности следить за играми — никакой. Интернет, смартфоны — под запретом. Кроме того, игры в интеллектуальном клубе начинаются в десять вечера, это в лучшем случае, то есть как раз под отбой. Когда я уже служил, один мой вопрос тоже в прямом эфире играли. Но игру я смог посмотреть только в записи через пару месяцев — в первом увольнении.

Фото: скриншот видео финала/YouTube.com Фото: скриншот видео финала/YouTube.com Фото: скриншот видео финала/YouTube.com Фото: скриншот видео финала/YouTube.com Фото: скриншот видео финала/YouTube.com Поделиться Поделиться







— Вообще, конечно, необычная у тебя биография. Со средней школы литературные, библиотечные, исторические, краеведческие конкурсы и кружки, песни, стихи, «Что? Где? Когда?», диплом истфака в Новгороде, а потом служба срочником... — Так сложилась моя ситуация. Я окончил университет. Отсрочек не было. По закону я как молодой человек должен был идти служить и пошёл. Понятно, что существуют стереотипы про армию, но у меня всё сложилось нормально. Для меня этот год не потерянный. Вернулся, устроился работать в Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей.



— Для тебя вообще важно, что на всю страну в популярной программе произносят: «Вопрос из Бокситогорска Ленинградской области»? — Я родился в этом городе, в нём прописан, живу в нём. Даже когда в Новгороде учился, то отправлял вопросы как бокситогорец. Но именно про Ленобласть у меня был пока только один вопрос, про Тихвинскую водную систему. Хотя есть задумки.

— Когда тебе полюбился зеркальный стол, за ним люди при параде, волчок, вопросы, «хрустальные совы», вот это всё? — Игру стал смотреть примерно лет с пяти, с родителями. Понятно, что я не особо помню, что там происходило. Желание отправить вопрос появилось в средней школе, то есть когда уже осознавал состязательный интеллектуальный процесс. Но в итоге написал в первый раз уже в институте.

— Девять из твоих вопросов игрались, ещё немного — и на полноценную передачу хватит «Межурецкий против знатоков». Как придумать интересный вопрос, чтобы зацепил главных из «Что? Где? Когда?»? — Их специально искать не нужно. Занимайся чем занимаешься. В любом случае будет появляться информация, которая интересна лично тебе, не нужно ни на кого ориентироваться. Ты просто оформляешь тот факт, который интересен лично тебе, и делишься им.



— Из истории «Что? Где? Когда?» можешь вспомнить образцовый вопрос? Такой, что жалко, что не твой? — Год уже не вспомню, но там у знатоков спрашивали, какой учёный чаще всего упоминается в игре «Что? Где? Когда?». Ответ был: «Академик Королёв». Собственно, во время каждой игры ведущий обращается с экрана: «Письмо с вопросом на конкурс можно отправить по адресу: Москва, улица Академика Королёва, 12». Вот принцип. Всё лежит на поверхности, а заинтересовался один человек. Знатоки не смогли ответить правильно. Так что специально в энциклопедии погружаться не надо. Жизнь сама всё подскажет.

Беседовал Александр Калинин, 47news