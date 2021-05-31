Автономный дрон-камикадзе впервые без приказа убил человека

Самоуправляемый робот-коптер впервые без разрешения подорвал людей.

«Автономный дрон с оружием выследил человеческую цель в прошлом году» и атаковал их без специального приказа, пишет New York Post со ссылкой на отчёт группы экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии.



Инцидент случился ещё в марте 2020 года. Как стало известно из опубликованного этой весной отчёта, речь идёт о квадрокоптере Kargu-2, произведенном турецкой военно-технической компанией STM. Он оснащён взрывчаткой и при атаке может совершить самоподрыв. Во время конфликта между правительственными силами Ливии и отколовшейся военной группировкой Kargu-2 работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора.