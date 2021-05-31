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Автономный дрон-камикадзе впервые без приказа убил человека

Самоуправляемый робот-коптер впервые без разрешения подорвал людей.

«Автономный дрон с оружием выследил человеческую цель в прошлом году» и атаковал их без специального приказа, пишет New York Post со ссылкой на отчёт группы экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии.

Инцидент случился ещё в марте 2020 года. Как стало известно из опубликованного этой весной отчёта, речь идёт о квадрокоптере Kargu-2, произведенном турецкой военно-технической компанией STM. Он оснащён взрывчаткой и при атаке может совершить самоподрыв. Во время конфликта между правительственными силами Ливии и отколовшейся военной группировкой Kargu-2 работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора.

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Комментарии (9)

Cashmare
ну ничё, щас наши подключат искусственный интелект, изобретут бумеранги со взрывчаткой, закидают вражину, и на этом противостояние закончится )
nuga
Сатана празднует победу.Новость об убийстве человека преподносится с восторгом,как новость о голубе и нерпе одноглазой.Куда катится человечество,если изобретения для убийств людей преподносятся,как Вау,это круто.Когда нибудь и ваших потомков будут убивать в городах дронами.
Cвифт
.... гораздо любопытнее другое, главный конструктор ZALA AERO Group утверждает, что мы уже не отстающие в области беспилотников и даже Израиль начал подворовывать у нас.
---- Удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео (Лента)
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