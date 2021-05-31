В Петербурге появится ещё один мемориал в память о жертвах коронавируса. Инициативу ректора СПбГУ поддержал Беглов

Мемориал, посвящённый погибшим от коронавируса горожанам, появится в Петербурге. Об этом 31 мая сообщается на сайте СПбГУ.
К ректору Николаю Кропачеву обращались представители разных инициативных групп с просьбой поставить подпись под коллективными обращениями за установку мемориала в память о петербуржцах — жертвах коронавирусной инфекции. Но руководитель СПбГУ подписываться в бумагах не стал, а направил личное обращение к губернатору Александру Беглову.
«Николай Михайлович получил ответ губернатора, что А. Д. Беглов принял решение поддержать предложение ректора СПбГУ и других петербуржцев. Инициатива будет реализована в рамках соответствующего постановления правительства Санкт-Петербурга», — говорится на сайте вуза.
В марте в Петербурге установили скульптуру «Печальный ангел», посвящённую погибшим от COVID-19 медработникам. Созданный умершим от коронавируса Романом Шустровым памятник открывали дважды на набережной реки Карповки. В конце апреля не стало вдовы скульптора, петербургской художницы Марии Касьяненко.