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В Петербурге появится ещё один мемориал в память о жертвах коронавируса. Инициативу ректора СПбГУ поддержал Беглов

В Петербурге собираются установить еще один мемориал в память о жертвах COVID-19

Мемориал, посвящённый погибшим от коронавируса горожанам, появится в Петербурге. Об этом 31 мая сообщается на сайте СПбГУ.

К ректору Николаю Кропачеву обращались представители разных инициативных групп с просьбой поставить подпись под коллективными обращениями за установку мемориала в память о петербуржцах — жертвах коронавирусной инфекции. Но руководитель СПбГУ подписываться в бумагах не стал, а направил личное обращение к губернатору Александру Беглову.

«Николай Михайлович получил ответ губернатора, что А. Д. Беглов принял решение поддержать предложение ректора СПбГУ и других петербуржцев. Инициатива будет реализована в рамках соответствующего постановления правительства Санкт-Петербурга», — говорится на сайте вуза.

В марте в Петербурге установили скульптуру «Печальный ангел», посвящённую погибшим от COVID-19 медработникам. Созданный умершим от коронавируса Романом Шустровым памятник открывали дважды на набережной реки Карповки. В конце апреля не стало вдовы скульптора, петербургской художницы Марии Касьяненко.

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Комментарии (3)

260581461
Для мемориалов существуют кладбища, а не первые приглянувшиеся закоулки.
AlBerkut
Кого-то очень не хватает в комментариях к этой новости🤔
Надо срочно этого кого-то разбанить😉
А пока проект памятника предложу... Все уже поняли, что за предметы должны быть на нём😎😂
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