В Петербурге появится ещё один мемориал в память о жертвах коронавируса. Инициативу ректора СПбГУ поддержал Беглов

Мемориал, посвящённый погибшим от коронавируса горожанам, появится в Петербурге. Об этом 31 мая сообщается на сайте СПбГУ.



К ректору Николаю Кропачеву обращались представители разных инициативных групп с просьбой поставить подпись под коллективными обращениями за установку мемориала в память о петербуржцах — жертвах коронавирусной инфекции. Но руководитель СПбГУ подписываться в бумагах не стал, а направил личное обращение к губернатору Александру Беглову.



«Николай Михайлович получил ответ губернатора, что А. Д. Беглов принял решение поддержать предложение ректора СПбГУ и других петербуржцев. Инициатива будет реализована в рамках соответствующего постановления правительства Санкт-Петербурга», — говорится на сайте вуза.

