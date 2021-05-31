Суд отправил экскурсии по крышам в Петербурге в офлайн

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 31 мая, Октябрьский районный суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора, который просил признать запрещенной к распространению на территории РФ информацию о руфинге.



Речь в иске шла о контенте сайта, рекламирующего экскурсии по крышам «Первый по крышам».



«Суд установил, что в ходе проверки проведен осмотр сайта https://spbroofer.ru, на котором содержатся видеоматериалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре "руфинг"», — сообщает пресс-служба.

