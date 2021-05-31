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Суд отправил экскурсии по крышам в Петербурге в офлайн

Суд в Петербурге признал запрещенной информацией в РФ сайт о прогулках по крышам

Сайт «Первый по крышам» заблокирован по решению суда в Петербурге.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 31 мая, Октябрьский районный суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора, который просил признать запрещенной к распространению на территории РФ информацию о руфинге.

Речь в иске шла о контенте сайта, рекламирующего экскурсии по крышам «Первый по крышам».

«Суд установил, что в ходе проверки проведен осмотр сайта https://spbroofer.ru, на котором содержатся видеоматериалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре "руфинг"», — сообщает пресс-служба.

Так как увлечение считается экстремальным, а посещение указанного сайта свободно для всех без исключения граждан, суд административное исковое заявление удовлетворил.

На момент релиза суда доступ к сайту все еще был свободным.

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Комментарии (3)

altnec
А пресечь? сразу и навсегда? что монета звонкая не позволяет? или ума не хватает представителям правосудия вносить свои предложения? или это на руку им в своём псевдорезюме?
Марат Капранов
А я не нашел материалов, которые нашел суд. Что я делаю не так?
Alex2k20
Эффект Стрейзанд в действии.
Посмотрел сайт, задумался, а может прогуляться.
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