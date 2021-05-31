ЖКС Петроградского района оштрафовали за несогласованные работы в доме Винцеля

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей Жилкомсервис за проведение несогласованных работ в здании-памятнике — доме Винцеля на улице Графтио. Об этом 31 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.



По итогам проверки, которая была проведена в январе 2021 года, стало известно, что ЖКС № 1 Петроградского района без разрешения комитета по охране памятников и согласования проектной документации установил в одной из парадных радиатор отопления и провел работы по «устройству двух отверстий квадратного сечения» в стене лестничной клетки на уровне 5-го этажа.