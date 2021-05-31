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ЖКС Петроградского района оштрафовали за несогласованные работы в доме Винцеля

Жилкомсервис в Петербурге оштрафовали за несогласованные работы в доме-памятнике

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей Жилкомсервис за проведение несогласованных работ в здании-памятнике — доме Винцеля на улице Графтио. Об этом 31 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По итогам проверки, которая была проведена в январе 2021 года, стало известно, что ЖКС № 1 Петроградского района без разрешения комитета по охране памятников и согласования проектной документации установил в одной из парадных радиатор отопления и провел работы по «устройству двух отверстий квадратного сечения» в стене лестничной клетки на уровне 5-го этажа.

ЖКС оштрафовали по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

Доходный дом А. Н. Винцеля расположен по адресу: улица Графтио, дом 4, литера А. Здание было построено в 1914–1915 годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Андрея Нидермейера. В 2001 году здание включили в реестр выявленных объектов культурного наследия.

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Комментарии (1)

セルゲイ
а дом Басевича полыхает и рушится, и все нормально. Это же Эйфман, почетный ....
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