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«Жизнь стоит таких усилий». В Петербурге пять часов спасали застрявшего в водосточной трубе птенца

Специалисты ПСО «Экстремум» весь вечер вытаскивали из трубы в Петербурге детёныша голубя

Пять человек и пять часов потребовались для того, чтобы вытащить из водосточной трубы в Центральном районе Петербурга птенца голубя.

Как рассказали 31 мая в поисково-спасательном отряде «Экстремум», накануне вечером они получили заявку с Кавалергардской улицы: «Неизвестная птица шебуршит в длинном изгибе водостока на уровне второго этажа». Место, где застрял малыш, оказалось сложным для доступа и дальнейшей работы. Сначала спасатели опустили с крыши в трубу камеру и узнали, что источник звука — птенец голубя.

«Так мы смогли увидеть сидящего на стыке труб маленького голубиного ребенка с характерным горбатеньким клювом. Он внимательно смотрел в камеру, а мы на него. Забавные желтые пушинки на голове смешно топорщились в мониторе», — рассказывают в ПСО «Экстремум».

Дальше начались попытки вызволить птенца из западни. Чтобы протолкнуть его по трубе, сначала попробовали мешочек с грузом, потом литровую бутылку, но они цеплялись за саморезы внутри трубы. «Сразу три поколения женщин, от бабушки до маленькой внучки, находясь внизу, все время оказывали нам неоценимую помощь», — говорят спасатели, уточняя, что те помогали тянуть верёвку. Позже, когда пришла идея смыть птенца водой, они привязывали к концу верёвки бутыли с водой. Но даже 25 литров воды не помогли.

«Несколько мгновений мы наблюдали в мониторе только насторожившегося птицеля, затем подобие всемирного потопа в миниатюре... и далее в телевизоре предстал совершенно ошарашенный мокрый голубок... мать его... пернатович, сидящий на прежнем месте», — описывают разочарование спасатели.

В конце концов «пропихнули-таки упрямца» с помощью пластиковой бутылки, разрезанной солнышком и использованной в качестве пыжа. На спасение в общей сложности ушло около пяти часов. «Жизнь стоит таких усилий», — подчёркивают в организации.

Заявительницы же намерены обратиться к специалистам и докармливать птенца.

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Комментарии (3)

bebop
Уважение таким Людям
nuga
Жизнь стоит таких усилий.Милота про голубя с пафосом.А как же человеческая жизнь в её зародыше? Аборт,право на который яростно отстаивают,обзывая ребёнка эмбрионом,жизнь которого не имеет значения. Двуличие,подмена понятий.Лучше спасайте неродившихся детей,а то останутся одни голуби и их кормление в одинокую старость.
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