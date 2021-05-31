Пять человек и пять часов потребовались для того, чтобы вытащить из водосточной трубы в Центральном районе Петербурга птенца голубя. Как рассказали 31 мая в поисково-спасательном отряде «Экстремум», накануне вечером они получили заявку с Кавалергардской улицы: «Неизвестная птица шебуршит в длинном изгибе водостока на уровне второго этажа». Место, где застрял малыш, оказалось сложным для доступа и дальнейшей работы. Сначала спасатели опустили с крыши в трубу камеру и узнали, что источник звука — птенец голубя.

«Так мы смогли увидеть сидящего на стыке труб маленького голубиного ребенка с характерным горбатеньким клювом. Он внимательно смотрел в камеру, а мы на него. Забавные желтые пушинки на голове смешно топорщились в мониторе», — рассказывают в ПСО «Экстремум».

Дальше начались попытки вызволить птенца из западни. Чтобы протолкнуть его по трубе, сначала попробовали мешочек с грузом, потом литровую бутылку, но они цеплялись за саморезы внутри трубы. «Сразу три поколения женщин, от бабушки до маленькой внучки, находясь внизу, все время оказывали нам неоценимую помощь», — говорят спасатели, уточняя, что те помогали тянуть верёвку. Позже, когда пришла идея смыть птенца водой, они привязывали к концу верёвки бутыли с водой. Но даже 25 литров воды не помогли.

«Несколько мгновений мы наблюдали в мониторе только насторожившегося птицеля, затем подобие всемирного потопа в миниатюре... и далее в телевизоре предстал совершенно ошарашенный мокрый голубок... мать его... пернатович, сидящий на прежнем месте», — описывают разочарование спасатели.

