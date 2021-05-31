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Xiaomi презентовала супербыструю зарядку. Зарядить смартфон можно будет за 8 минут

Китайский производитель продемонстрировал рекордную скорость заряда смартфона

Сетевой адаптер мощностью 200 Вт будет первым подобным устройством на рынке. Для подтверждения успешной работы устройства производитель опубликовал видео, на котором видно, как смартфон с аккумулятором 4000 мАч полностью заряжается за 8 минут.

Такая скорость заряда обеспечивается благодаря технологии HyperCharge. Она позволяет заряжать смартфон не только через кабель, но и беспроводным способом. Без провода мощность зарядки составляет 120 Вт, а скорость зарядки составит 15 минут.

Автор: Xiaomi / YouTube

Новые адаптеры пока не поступили в продажу, и сроки запуска их на рынок компания пока не сообщает.

Несмотря на очевидный плюс быстрой зарядки, технология может негативно влиять на продолжительность жизни аккумуляторов. В прошлом году другая компания — лидер в сфере производства и использования быстрых зарядок — Oppo заявила, что использование быстрых зарядок ведёт к более быстрой деградации аккумуляторов.

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Комментарии (4)

Oleg_I
Вспоминаются веселые истории про китайские самокаты, от которых сгорали дома. Китайцам лишь бы хайпануть, а за сопутствующий ущерб Xiaomi ответственности не несет.
Alkaline
Ну а в чем проблема? Сделайте аккумы легкозаменяемыми
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