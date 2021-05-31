Сетевой адаптер мощностью 200 Вт будет первым подобным устройством на рынке. Для подтверждения успешной работы устройства производитель опубликовал видео, на котором видно, как смартфон с аккумулятором 4000 мАч полностью заряжается за 8 минут.



Такая скорость заряда обеспечивается благодаря технологии HyperCharge. Она позволяет заряжать смартфон не только через кабель, но и беспроводным способом. Без провода мощность зарядки составляет 120 Вт, а скорость зарядки составит 15 минут.