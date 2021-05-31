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Осужденный почти на четверть века по делу о расстреле транспортного ОМОНа Алексей Геворкян просит «Фонтанку» о реабилитации

В редакцию «Фонтанки» поступило обращение от осужденного по делу о разбойном нападении в декабре 2015 года на сотрудников ОМОНа Алексея Геворкяна. Он сообщает, что дело о поджоге машин, в рамках которого он и второй фигурант, Нусимович, были арестованы после оправдания присяжными на первом процессе по делу о расстреле спецназовцев, прекращено.

Согласно постановлению от 30 декабря 2020 года следователь СУ УМВД по Красносельскому району снял с них обвинение в поджогах «Мазды-6» и «Шевроле Авео» в «связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления» (статья 27, часть 1 УПК РФ). В связи с этим Геворкян просит сообщить читателям о его реабилитации по этому преступлению. О чем мы и сообщаем.

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Комментарии (1)

Mafioza
С его статьей только и переживать за поджог машин:)
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