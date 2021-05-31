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Дерзкий похититель орудовал в мужском туалете петербургского ТРК

Наряд вневедомственной охраны задержал петербуржца по подозрению в хищении из мужского туалета торгового-развлекательного комплекса на проспекте Большевиков. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По версии ОВО, мужчина снял со стены в туалете электрический прибор для сушки рук и попытался вынести его из здания. «Однако правонарушителя заметил персонал ТРК, который сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали гражданина, совершившего кражу электроприбора, а затем передали его сотрудникам 23-го отдела полиции», — описали дальнейшие события в Росгвардии. Там уточнили, что похищенное у злоумышленника изъято.

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Комментарии (12)

Ark7
Сразу Януковича вспомнил
altnec
Вывод: хоть щаз подавай в суд.
Обеспечь видеообстоятельства.
SERGEY111
Ничего удивительного - ершики , одноразовые полиэтиленовые нажопники , освежители воздуха , бумага туалетная наматываемая в кабинке на руку и потом пронос под рукавами верхней одежды .
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