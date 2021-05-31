Дерзкий похититель орудовал в мужском туалете петербургского ТРК

Наряд вневедомственной охраны задержал петербуржца по подозрению в хищении из мужского туалета торгового-развлекательного комплекса на проспекте Большевиков. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Росгвардии.



По версии ОВО, мужчина снял со стены в туалете электрический прибор для сушки рук и попытался вынести его из здания. «Однако правонарушителя заметил персонал ТРК, который сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали гражданина, совершившего кражу электроприбора, а затем передали его сотрудникам 23-го отдела полиции», — описали дальнейшие события в Росгвардии. Там уточнили, что похищенное у злоумышленника изъято.