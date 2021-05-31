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Смехов и Норштейн проведут совместный творческий вечер, чтобы поговорить о важном

Вениамин Смехов и Юрий Норштейн встретятся в Петербурге, чтобы провести совместный творческий вечер в концертном зале «У Финляндского» 3 июня.

Фото: предоставлено организаторами
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Увидеться в Петербурге старые знакомые, оба москвичи, хотят и не скрывают этого. Смехов уже говорил, что хотел бы, чтобы «волшебник Норштейн» вслух почитал «великих поэтов и сам бы при этом остался поэтом», показал бы «всё разумное, доброе, вечное, острое, милое, встречное и в тумане». Мультипликатор же признаётся, что с Вениамином они уже давно «сошлись на Маяковском», а теперь пришло время Мандельштама.

«Самое основательное, может быть, самое важное и нужное, что он сделал — его вечера поэзии. Мне кажется, он для публики открыл нечто, что скрыто для глаз и от ушей», — отзывается о выходах к публике Смехова автор «Ёжика в тумане».

Помимо прочего, с актёром театра и кино, Атосом из «Трёх мушкетёров», знаменитый мультипликатор поговорит об отношениях со зрителями и о книгах, о любви к Петербургу, а также о людях, которых они оба считают значимыми. Пришедшие услышат истории о Владимире Маяковском, Юрии Трифонове, Юрии Любимове и Андрее Сахарове. А также о Владимире Высоцком.

Вениамину Смехову про последнего точно есть что сказать: он не только любитель литературы, но и сам писатель. В 2018 году он выпустил целую книгу о барде и своем друге «Здравствуй, однако...», а годом ранее — сборник «Всё не так, ребята…». Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег».

Мультипликатор Юрий Норштейн хотя биографии и не создавал, писательский опыт тоже имеет. Одна из его работ — «Снег на траве». Это сборник лекций автора по искусству мультипликации, прочитанных в разное время и в России, и за границей, в Японии.

Начало совместного творческого вечера мастеров — в 19:00.

6+

Фото: предоставлено организаторами

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