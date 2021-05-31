Мужчину с ранением от ракетницы снимали с поезда на Петербург. Роковой выстрел произошёл на глазах пассажиров

Как рассказал «Фонтанке» очевидец описанных событий 31 мая, инцидент произошёл около девяти вечера 28 мая. По словам очевидца, мужчина зашёл в вагон на станции Окуловка. Роковой выстрел произошёл в пути и на глазах пассажиров: сигнальный патрон из ракетницы угодил ему в голову. Те, кто оказался на месте происшествия, бросились помогать пострадавшему, после чего на ближайшей станции его забрали сотрудники скорой помощи.



Как сообщили изданию в пресс-службе транспортной полиции, в результате случившегося был госпитализирован 56-летний пассажир поезда сообщением Валдай — Петербург. Сам инцидент произошёл на станции Малая Вишера.

