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Мужчину с ранением от ракетницы снимали с поезда на Петербург. Роковой выстрел произошёл на глазах пассажиров

Мужчина пострадал во время поездки на поезде, который следовал в Петербург. После случившегося прямо из вагона его доставили в ближайшую больницу.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец описанных событий 31 мая, инцидент произошёл около девяти вечера 28 мая. По словам очевидца, мужчина зашёл в вагон на станции Окуловка. Роковой выстрел произошёл в пути и на глазах пассажиров: сигнальный патрон из ракетницы угодил ему в голову. Те, кто оказался на месте происшествия, бросились помогать пострадавшему, после чего на ближайшей станции его забрали сотрудники скорой помощи.

Как сообщили изданию в пресс-службе транспортной полиции, в результате случившегося был госпитализирован 56-летний пассажир поезда сообщением Валдай — Петербург. Сам инцидент произошёл на станции Малая Вишера.

По предварительной информации нашего издания, описанные травмы мужчина мог получить из-за неаккуратного обращения с пиротехническим изделием — оно внезапно сработало и задело его по касательной. Помимо пассажиров, первую помощь ему оказывала поездная бригада. В момент передачи профессиональным медикам на станции Любань мужчина был в сознании. Сейчас пострадавший находится на лечении.

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