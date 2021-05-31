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Под Литейным мостом фрагмент металлической облицовки Левобережного транспортного туннеля отлетел на проезжую часть

«Мостотрест» ночью начнет восстанавливать металлические конструкции, которые ветер и непогода отделили от гранитной облицовки Левобережного транспортного туннеля у Литейного моста.

О том, что фрагмент конструкции практически упал на проезжую часть, в ночь с 30 на 31 мая в дежурную службу предприятия сообщили автомобилисты.

Также видео покореженного металла появилось в социальных сетях, в частности, в сообществе «ДТП И ЧП» днем 31 мая.

В «Мостотресте» обрушение металлоконструкций в тоннеле нашему изданию подтвердили, отметив, что гранитная облицовка в порядке. Никто не пострадал. «На данный момент металл с проезжей части убран. Сегодня ночью конструкции будут восстановлены», — отметили в пресс-службе предприятия.

Причиной обрушения, полагают специалисты, стал комплекс из обильных осадков, которые прошли на прошлой неделе, а также сильного ветра, которым поддело край металла, а потом пошла цепная реакция.

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