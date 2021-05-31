«Мостотрест» ночью начнет восстанавливать металлические конструкции, которые ветер и непогода отделили от гранитной облицовки Левобережного транспортного туннеля у Литейного моста.



О том, что фрагмент конструкции практически упал на проезжую часть, в ночь с 30 на 31 мая в дежурную службу предприятия сообщили автомобилисты.



Также видео покореженного металла появилось в социальных сетях, в частности, в сообществе «ДТП И ЧП» днем 31 мая.