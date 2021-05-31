«Один день из жизни России». Сутки страны в фотографиях

Жизнь России за 24 часа во всем географическом, национальном и природном многообразии — от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара — пройдет перед глазами зрителей. Авторы снимков — 340 профессиональных фотографов со всей страны. А продолжит начатую тему экспозиция «Один день из жизни Санкт-Петербурга». Для нее все снимки сделали петербургские школьники — участники городского фотокросса МТС.
«Мы представили национальный документальный фотопроект о жизни великой страны в один день. И я особенно рад открывать выставку в рамках нашего благотворительного проекта «Поколение М». Ведь у нас есть еще одна важная миссия — вдохновить юных фотохудожников создать свой собственный проект, посвященный одному дню в Петербурге. В день рождения города ребята сделали первый шаг и приняли участие в фотокроссе», — рассказал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.
Как отметила в приветственном слове вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, для подрастающего поколения фото — естественный формат взаимодействия друг с другом и окружающим миром. Подростки привыкли общаться с помощью визуального контента. Поэтому подобные фотопроекты открывают возможность направить детей, воодушевить их, помочь раскрыть талант, не теряя общего языка.
«Наша выставка черпает идею из аналогичного проекта 1987 года. Тогда сто фотографов показывали жизнь в разных республиках Советского Союза. А сегодня собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, эрмитажных котов дают образ современной России», — рассказал куратор фотопроекта «Один день из жизни России», мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.
Выставку «Один день из жизни России» можно бесплатно увидеть в атриуме Исторического парка «Россия — моя история» с 26 мая по 13 июня 2021 года, а потом работы в мультимедийном формате станут частью постоянной экспозиции.
«Новости телекома»