«Один день из жизни России». Сутки страны в фотографиях

Жизнь России за 24 часа во всем географическом, национальном и природном многообразии — от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара — пройдет перед глазами зрителей. Авторы снимков — 340 профессиональных фотографов со всей страны. А продолжит начатую тему экспозиция «Один день из жизни Санкт-Петербурга». Для нее все снимки сделали петербургские школьники — участники городского фотокросса МТС.



«Мы представили национальный документальный фотопроект о жизни великой страны в один день. И я особенно рад открывать выставку в рамках нашего благотворительного проекта «Поколение М». Ведь у нас есть еще одна важная миссия — вдохновить юных фотохудожников создать свой собственный проект, посвященный одному дню в Петербурге. В день рождения города ребята сделали первый шаг и приняли участие в фотокроссе», — рассказал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.