Купить квартиру в ипотеку готовы 78% петербуржцев, интерес к студиям снова вырос

В 2020 году доля петербуржцев, готовых потратить ипотечные средства на покупку жилья в домах класса «комфорт», составила 78% против 63% годом ранее. Такие данные приводят аналитики «Группы ЛСР» в своем исследовании, где участвовало около 800 респондентов, купивших квартиру у застройщика или собирающихся это сделать в течение года.

Аналитики отмечают, что льготная ипотека простимулировала тех, кто раньше даже не рассматривал первичный рынок комфорт-класса. Количество петербуржцев с опытом покупки жилья в новостройках снизилось с 35 до 33%, но увеличилась доля тех, кто ранее приобретал готовое жилье. В 2019 году таких клиентов насчитывалось 9%, а сейчас — 12%. Примерно 76% респондентов рассматривают покупку квартиры только на первичном рынке.



Авторы исследования отмечают увеличение спроса на студии — в покупке небольшой по размеру жилплощади заинтересованы 19% опрошенных, а в 2019 году их было 13%.

— Интерес обусловлен рядом причин, например, волатильностью курса валют: рубль дешевеет, соответственно инвесторов становится больше, поскольку недвижимость — понятый и надежный инструмент сохранения и преумножения денежных средств, — объясняет коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» Денис Бабаков. — Влияет и доступность других инвестиционных инструментов. Так, при снижении ставок по вкладам инвесторы переходят в недвижимость, и рассматривают, в первую очередь, именно студию. Так, на долю инвесторов в комфорт-классе по данным за 2020 год приходится 16%.

Среди решающих факторов при выборе жилого комплекса респонденты называют репутацию застройщика, местоположение дома и цену. Интересно, что для возрастной категории 25–44 лет репутация девелопера имеет даже большее значение, чем стоимость квадратного метра. Аналитики связывают это с тем, что современный покупатель меньше готов рисковать, предпочитая заплатить дороже, но получить ключи точно в срок. При этом основные опасения покупателей связаны с тем, что дом не будет достроен (27%) или сдан не вовремя (36%).

