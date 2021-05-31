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Россия создает в Западном военном округе новые соединения «для противостояния НАТО»

Минобороны РФ создает в Западном военном округе (ЗВО, к нему относятся и Петербург с Ленобластью) около 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО на западном стратегическом направлении. Об этом 31 мая заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, за последние семь лет активность стратегической авиации США в Европе возросла в 14 раз. Также увеличивается присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — подчеркнул министр обороны.

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Комментарии (5)

Obseerv
Бесконечно наращивать напряжённость нельзя, отсюда вопрос: а где наши дипломатические успехи? Идти против всего мира - это затратно и в конечном счёте не перспективно, даже с учётом миллиардов китайских "друзей"... Сто лет назад - и то дипломатические успехи были, вспомним Александру Коллонтай!
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