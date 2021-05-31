Минобороны создает управление для работы с искусственным интеллектом

Министерство обороны РФ к декабрю 2021 года собирается создать управление по работе с искусственным интеллектом с собственным бюджетом. Об этом 31 мая заявил член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Михаил Осыко.
«Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. <...> Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта», — цитирует его слова ТАСС.
Функции и задачи управления будут похожи на те, которыми занимается управление Минобороны по перспективным межвидовым исследованиям.
«Думаю, что если удастся нам зайти, выполнить и внедрить результаты, то это будет серьезный прорыв, которым грех не воспользоваться. Минобороны будет хорошим драйвером в этом процессе, особенно с точки зрения практического применения — того, чего сейчас не хватает», — подчеркнул Осыко.
Напомним, 26 мая Владимир Путин на совещании с военными уже говорил об «армии будущего». Президент обсуждал с экспертами «создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоёмкие технологии с элементами искусственного интеллекта». Речь шла в том числе о лазерных и гиперзвуковых системах, а также роботизированной технике.