Минобороны создает управление для работы с искусственным интеллектом

Министерство обороны РФ к декабрю 2021 года собирается создать управление по работе с искусственным интеллектом с собственным бюджетом. Об этом 31 мая заявил член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Михаил Осыко.



«Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. <...> Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта», — цитирует его слова ТАСС.

