Убитую семью нашли в подмосковной квартире. Есть версия, что тела могли пролежать там около месяца

Как сообщает ГСУ СК РФ по Московской области 31 мая, накануне в правоохранительные органы поступила информация, что в квартире одного из жилых домов города Щёлково были найдены четыре трупа. Среди них: 40-летняя женщина и двое детей в возрасте 11 и 17 лет, у которых на теле обнаружили множественные колото-резаные ранения, а также 42-летний мужчина без видимых телесных повреждений.

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства убийства семьи с детьми. СМИ пишут, что тела погибших могли пролежать в квартире около месяца.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. По предварительной информации, расположенная на 10-м этаже квартира была закрыта изнутри, а окна приоткрыты на небольшое проветривание. Оттуда на экспертизу отправились мобильные телефоны, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты.



«Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической. Осуществляется сбор характеризующего семью материала, допрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к совершению данного преступления», — добавили в подмосковном СК.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».



Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина якобы зарезал свою супругу и двоих дочерей, после чего покончил с жизнью. Собеседник агентства отметил, что тела были найдены «лежащими на кровати спустя долгое время после убийства». РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, также сообщает, что указанное преступление могло быть совершено около месяца назад.

