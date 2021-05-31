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Лучшие за семь лет результаты показали продажи машин в Петербурге. Помогли дефицит и коронавирус

Продажи автомобилей в Петербурге в апреле выросли в 4 раза по сравнению с прошлым годом

В апреле петербургские автодилеры продали 13 821 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, посчитали эксперты «Auto-Dealer-СПб» 31 мая. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 330 %. Это рекордное увеличение продаж за один месяц для петербургского автомобильного рынка. Основной причиной такого показателя стала низкая база апреля 2020 года — первого месяца локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

За январь — апрель 2021 года в Петербурге было продано 49 180 автомобилей, что на 42 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Нынешний год для петербургского автомобильного рынка лучший за последние 7 лет по количеству проданных машин. Последний раз более высокие показатели были отмечены в 2014 году, когда рубль в течение нескольких месяцев упал к доллару на 40 %», — говорит ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

По мнению эксперта, одна из причин — сохраняющийся дефицит новых автомобилей в автосалонах. При сохранении текущих темпов по итогам года продажи могут вырасти на 15–20 %, считают в «Auto-Dealer-СПб».

Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за четыре месяца составила 9,5 %, против 8,3 % за аналогичный период прошлого года.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Поставки новых машин вообще то сейчас меньше чем могут продавать дилеры, соответственно дилеры навешивают на них допов на 100-250 (в некоторых случаях и на все 500 тыс.) - но авто все равно люди берут.
Без допов разве что у хендэ можно сейчас купить авто при покупки напрямую через сайт дистрибьютера в РФ и забрать авто у дилера.
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