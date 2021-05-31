Лучшие за семь лет результаты показали продажи машин в Петербурге. Помогли дефицит и коронавирус

В апреле петербургские автодилеры продали
За январь — апрель 2021 года в Петербурге было продано
«Нынешний год для петербургского автомобильного рынка лучший за последние 7 лет по количеству проданных машин. Последний раз более высокие показатели были отмечены в 2014 году, когда рубль в течение нескольких месяцев упал к доллару на
По мнению эксперта, одна из причин — сохраняющийся дефицит новых автомобилей в автосалонах. При сохранении текущих темпов по итогам года продажи могут вырасти на
Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за четыре месяца составила