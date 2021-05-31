Лучшие за семь лет результаты показали продажи машин в Петербурге. Помогли дефицит и коронавирус

За январь — апрель 2021 года в Петербурге было продано 49 180 автомобилей, что на 42 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В апреле петербургские автодилеры продали 13 821 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, посчитали эксперты «Auto-Dealer-СПб» 31 мая. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 330 % . Это рекордное увеличение продаж за один месяц для петербургского автомобильного рынка. Основной причиной такого показателя стала низкая база апреля 2020 года — первого месяца локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

«Нынешний год для петербургского автомобильного рынка лучший за последние 7 лет по количеству проданных машин. Последний раз более высокие показатели были отмечены в 2014 году, когда рубль в течение нескольких месяцев упал к доллару на 40 % », — говорит ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.



По мнению эксперта, одна из причин — сохраняющийся дефицит новых автомобилей в автосалонах. При сохранении текущих темпов по итогам года продажи могут вырасти на 15–20 % , считают в «Auto-Dealer-СПб».

