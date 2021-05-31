Коронавирусная статистика показала спад после выходных в Петербурге и по России

Коронавирусная статистика, как это часто бывает, показала спад после выходных — накануне было зафиксировано 9 694 случая. В Петербурге ситуация похожая: 822 заболевших за сутки против 846 вчера. Летальная статистика ведет себя почти аналогично: по России за 24 часа от COVID-19 умерли 339 человек (355 накануне), из них в Петербурге 40 (39 вчера).



Первое место по приросту заболевших сохраняет за собой Москва ( 2 614 ), Северная столица на втором, следом идет Подмосковье (752). Всего по России за весь период пандемии выявили 5 млн 71 тыс. 917 случаев коронавируса, 121 502 человека умерли.

