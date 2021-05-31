FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

Коронавирусная статистика показала спад после выходных в Петербурге и по России

За последние сутки в России выявили 8 475 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Коронавирусная статистика, как это часто бывает, показала спад после выходных — накануне было зафиксировано 9 694 случая. В Петербурге ситуация похожая: 822 заболевших за сутки против 846 вчера. Летальная статистика ведет себя почти аналогично: по России за 24 часа от COVID-19 умерли 339 человек (355 накануне), из них в Петербурге 40 (39 вчера).

Первое место по приросту заболевших сохраняет за собой Москва (2 614), Северная столица на втором, следом идет Подмосковье (752). Всего по России за весь период пандемии выявили 5 млн 71 тыс. 917 случаев коронавируса, 121 502 человека умерли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Alexander 17
Афигеть...Понедельник...время11:20 , а они уже рапортуют о снижении заболеваемости...Конечно дай Бог...но как говорил Задорнов.........е это ужас.
nuga
Так в выходные люди отдыхают,а не сдают тесты,это и праздников касается,лукаво подводите рост / снижение тестирования,как рост/ снижение заболеваемости.Уберите тестирование избыточное и ковид останется только клинический,т е при болезни с температурой.Вирус никуда не уйдет,короновирусы циркулируют в природе,а закройте все биолаборатории и наложите санкции,сразу планета забудет об эпидемиях,вспышках клонированных вирусах из курицы,летучей мыши и просто мыши.
VVM1962
как бы ещё поддержать рост заболеваемости?
парад был, представление буксиров было, зсд фест, массовый забег . Надо властям ещё придумать мероприятия.
Выборы только осенью и если ничего не придумают, то заболеваемость может упасть до нуля.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний