Коронавирусная статистика, как это часто бывает, показала спад после выходных — накануне было зафиксировано
Первое место по приросту заболевших сохраняет за собой Москва (
Коронавирусная статистика показала спад после выходных в Петербурге и по России
За последние сутки в России выявили
Коронавирусная статистика, как это часто бывает, показала спад после выходных — накануне было зафиксировано
Первое место по приросту заболевших сохраняет за собой Москва (
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