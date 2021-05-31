С застройщика в Петербурге взыскали 1,3 млн руб. после иска женщины, передумавшей покупать квартиру

Судебные приставы Фрунзенского района Петербурга принудительно взыскали со строительной компании почти 1,3 миллиона рублей. Деньги получила петербуженка, которая внесла было первый платёж за квартиру, но потом передумала покупать жильё.

Как сообщает 31 мая пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу, в купчинское отделение поступил исполнительный лист, выданный Зеленогорским районным судом о взыскании с застройщика почти 1,3 миллиона рублей.

История спора такова. Застройщик и петербурженка заключили предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся доме и в будущем собирались заключить договор участия в долевом строительстве. Женщина выплатила более 800 000 рублей — обеспечительный платёж. А потом передумала. Она отправила застройщику уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке и о возвращении обеспечительного платежа. Стороны подписали соглашение о расторжении договора, застройщик обязался вернуть деньги в течение месяца. Но не вернул. Тогда женщина обратилась в суд, и он вынес решение о взыскании со стройкомпании не только 800 тысяч, но и процентов, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов в размере 1 272 626 рублей.