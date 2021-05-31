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С застройщика в Петербурге взыскали 1,3 млн руб. после иска женщины, передумавшей покупать квартиру

Судебные приставы Фрунзенского района Петербурга принудительно взыскали со строительной компании почти 1,3 миллиона рублей. Деньги получила петербуженка, которая внесла было первый платёж за квартиру, но потом передумала покупать жильё.

Как сообщает 31 мая пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу, в купчинское отделение поступил исполнительный лист, выданный Зеленогорским районным судом о взыскании с застройщика почти 1,3 миллиона рублей.

История спора такова. Застройщик и петербурженка заключили предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся доме и в будущем собирались заключить договор участия в долевом строительстве. Женщина выплатила более 800 000 рублей — обеспечительный платёж. А потом передумала. Она отправила застройщику уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке и о возвращении обеспечительного платежа. Стороны подписали соглашение о расторжении договора, застройщик обязался вернуть деньги в течение месяца. Но не вернул. Тогда женщина обратилась в суд, и он вынес решение о взыскании со стройкомпании не только 800 тысяч, но и процентов, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов в размере 1 272 626 рублей.

Судебный пристав уведомил застройщика об исполнительном производстве, но тот продолжал игнорировать требования. После того, как в установленный срок долг не был выплачен, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — почти 90 тысяч рублей. В итоге всю сумму списали с одного из банковских счетов организации, и взыскательница получила свои деньги.

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Комментарии (6)

rumet
заслуга в этой истории только у несостоявшейся покупательницы - суд сумела выиграть.. "Ф" непрофессионально выступила: ладно гражданку оставили анонимной, но контору - безосновательно (хотя причина очевидна - нализывает фонтань строякам сверхактивно)...
ФССП - вообще отстой, люди годами не могут получить присужденные суммы..
265961685
да, с застройщиком всё очень и очень неясно: суд Зеленогорский (по месту регистрации ответчика=застройщика) а приставы купчинские=Фрунзенского района, это как?
HomerMP
Если честно то просто ненавижу такие новости. Они явно пишутся пресс-службой ФССП при том что в целом ситуация с исполнением судебных решений просто аховая. В сущности, гордо рапортовать при этом о том что приставы героически списали деньги со счета на котором эти деньги были - просто позорище. Займитесь лучше исполнительными производствами по которым должники скрывают свои доходы. А то, мол, мы нашли под фонарем, вот какие мы орлы!
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