Российского депутата и его жену обвинили в изготовлении детской порнографии

Депутату Покровского сельского поселения Омской области от КПРФ Алексею Анищенко предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии. Об этом 31 мая сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Анищенко арестован на два месяца. Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье УК РФ «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» возбуждено в отношении супруги депутата. По версии следствия, 23-летняя женщина «неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео и распространяла ролики в соцсетях». Ее поместили под домашний арест.
«Сначала Анищенко проходил по делу как свидетель, но после проведения экспертизы, которая подтвердила, что снятое видео является порнографией, в отношении него и его жены были возбуждены дела по статьям УК РФ — «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», — пояснили в пресс-службе СК.
Кроме того, следователи проверяют информацию о нападении на съемочную группу НТВ, которая приехала в Покровское поселение снимать сюжет про депутата и его жену. 27 мая неизвестные угрожали журналистам расправой.