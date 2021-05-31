Российского депутата и его жену обвинили в изготовлении детской порнографии

Депутату Покровского сельского поселения Омской области от КПРФ Алексею Анищенко предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии. Об этом 31 мая сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.



Анищенко арестован на два месяца. Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье УК РФ «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» возбуждено в отношении супруги депутата. По версии следствия, 23-летняя женщина «неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео и распространяла ролики в соцсетях». Ее поместили под домашний арест.

